Proponen grabar tema musical en homenaje a joven artista cubano hallado muerto en el malecón

El productor musical identificado en redes sociales como DjRico LaMagia sugirió este jueves la unión de jóvenes artistas urbanos de la isla para crear un tema musical dedicado a su colega Eduardo White King, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en aguas del malecón habanero esta semana en un caso de presunto asesinato.

“Yo, DJ Rico La Magia, quiero exhortar a todos los artistas, amigos y seguidores de Eduardo White King a hacerle un homenaje y grabar un tema en su honor. Será un tema completamente gratis, unamos nuestras voces y sentimientos para elevarlo a lo más alto del universo", escribió en Facebook el también cantante y compositor.

"Él siempre luchó por todos nosotros, ahora nos toca a nosotros hacerlo por él, y unámonos y hagamos un concierto por todo lo alto en su comunidad”, añadió el músico.

"Hagámoslo por él, por nuestra gente, y por todos los que hemos perdido", concluyó, al tiempo que pidió difusión para su idea y que quienes estén dispuestos a participar lo manifiesten.

Captura de Facebook/Dj Rico LaMagia

"Así mismo, hermano, lo haremos por él y por su madrecita que lo apoyaba tanto con la música, bro", escribió en el apartado comentarios Geisel Mergarejo Angarica, amigo cercano de la víctima.

Además de Mergarejo Angarica, hasta el momento manifestaron voluntad de participar "Michelito Talentazo"; Noelvis Stephens y Ânđrø Menđež.

En una publicación previa, Dj Rico LaMagia se había mostrado consternado por la muerte del Eduardo White King.

"Hoy no tengo palabras ni fuerzas para describir el dolor que tengo porque ya no estás, y sabes ¿que es lo que más duele, carajo? Que no pude ni darte un abrazo antes de que te fueras. Nuestra hermandad, como tú lo decías, es para siempre. EPD, mi hermanito, y que Dios te lleve a donde están los buenos. Siempre te voy a querer. Los que te hicieron o el que te hizo esto, va a pagar, eso te lo garantizo, mi hermanito", escribió en Facebook.

Captura de Facebook/Dj Rico La Magia

En las últimas horas fue noticia que el cuerpo del joven Eduardo White King fue hallado flotando en aguas del malecón con indicios de violencia, aunque hasta el momento no han trascendido otro detalles sobre las circunstancias de su deceso.

Tras el anuncio, de inmediato decenas de amigos y seguidores del joven, quien era muy dinámico en redes sociales, pidieron justicia por su muerte.

"Los que hicieron esto sepan que esto no se queda así que va a pagar con toda la fuerza de la ley, esto no queda así, te lo juro mi hermano. Epd, bro, por siempre", escribió en otra publicación Geisel Mergarejo.

Natural del poblado Sola, en el camagüeyano municipio Sierra de Cubitas, White King -quien era padre de dos niñas- se había trasladado a vivir en la capital, donde residía en el municipio Centro Habana.

La noticia de la muerte de Eduardo White King ha tomado por sorpresa a sus amigos y seguidores, quienes no dan crédito a la prematura partida del que muchos califican como alguien de muy buenos sentimientos.

En mayo de este año Eduardo White King pidió apoyo para un niño cubano de 10 años residente en el municipio Sierra de Cubitas, en Camagüey, quien sorprendió por su talento interpretativo al cantar un fragmento de "Jaque Mate", canción de Juanse Laverde, ganador de La Voz Kids en 2018.