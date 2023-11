Yulién Oviedo estrena "Botella": "Este palo junto a mis hermanos de RD Lenny Santos y Alcover"

Yulién Oviedo ha puesto banda sonora a este viernes con el estreno de "Botella", su colaboración con los artistas dominicanos Lenny Santos y Alcover, que formará parte de su nuevo disco titulado New Face.

"Corran para todas las plataformas digitales y para mi canal de YouTube que ya esta disponible este palo junto a mis hermanos de RD", avisó Yulién a sus seguidores en Instagram.

El sencillo aterrizó en el canal del cantante y percusionista cubano, quien volvió a agradecer poder contar con ambos artistas a través de la plataforma.

"Muy contento de tener el sonido de la guitarra de Lenny Santos productor y director musical del grupo de bachata más famoso del mundo Aventura y a mi hermano Alcover cantante, productor de Don Omar, Ninel Conde, Nacho, Gloria Trevi. Wow!!!! llegó el tiempo de Yulién Oviedo a ritmo de bachata", escribió en un comentario fijado al vídeo.

"Tres grandes que harán historia con este temazo", "El éxito viene solo cuando el talento manda"; "Me voy a poner la canción en bucle"; "Mi hermano hace tiempo vengo siguiendo tu carrera, y veo que estás siempre adelantado al futuro de la música. Mi bro créeme soy tu fan favorito te deseo mucha suerte con este álbum y no pares, métele con ganas aquí te apoyamos"; "Brillo y talento"; "Que no paren los éxitos en tu vida"; "¿En algún momento podré dejar de escucharla? Está tremenda"; "Haciendo lo mejor que sabes hacer" ;"Súbete en el tren Yulién y no te bajes", se lee entre las reacciones en las plataformas virtuales que el sencillo ha provocado. En Youtube, tan solo, superaban los 580 comentarios a las ocho horas de haber visto la luz el vídeo.