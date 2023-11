Madre cubana vende su móvil para alimentar a sus 8 hijos

Una madre cubana puso en venta su teléfono móvil para recaudar dinero y comprar comida para sus ocho hijos, porque no tiene cómo alimentarlos.

La activista Diasniurka Salcedo denunció este caso en sus redes sociales. Recordó las declaraciones de Miguel Díaz-Canel cuando aseguró que las familias numerosas serían protegidas, pero luego no lo ha cumplido.

"¡Otra mentira del comunismo! Madres con más de tres hijos serían prioridad. ¿De quién? Jackeline de la Caridad Rodríguez Rojas, vive de la provincia Mayabeque, poblado San Antonio de las Vegas, en el edificio 26 apartamento #3. Es madre de 8 niños y está vendiendo su móvil urgente para darles de comer o lo cambia por comida", dijo Diasniurka en Facebook.

La activista pidió a sus seguidores que no cuestionen a las madres por traer niños al mundo. "Ya los nenes están y no se pueden dejar morir de hambre", dijo.

"Es cierto que las madres debemos ser conscientes a la hora de procrear pero ya están. Quien pueda cambiar el móvil por comida contactarla directamente", comentó Diasniurka. El teléfono de Jackeline es el +53 5 5116531.

Los casos como el de Jackeline, de madres con tantos niños, no son frecuentes en Cuba. En el país las mujeres han decidido parir cada vez menos hijos o no hacerlo hasta emigrar.

Facebook Diasniurka Salcedo

El Dr. Reinol Delfín García Moreiro, viceministro de Salud Pública para la Asistencia Médica, señaló que hay una marcada tendencia al envejecimiento poblacional en Cuba. Se registran unos 20,500 nacimientos menos en lo que va de 2023 que los ocurridos en el mismo período de 2022.

En el verano del año pasado, Miguel Díaz-Canel dijo que su gobierno protegería a las familias numerosas. Sería una estrategia para potenciar la natalidad. Indicó que no solo consistiría en proporcionarles a las madres una vivienda, sino en acompañar sus procesos de salida de la vulnerabilidad.

"Ese es un trabajo de todos, porque si no lo seguimos adecuadamente y definimos los roles de cada institución los problemas no se resuelven. No podemos perder credibilidad, debe estar el aliento, la visita a cada familia y el acompañamiento", dijo el gobernante citado por Prensa Latina, pero al parecer ya lo olvidó.