Muere Gretchen Galindo, maestra de la locución en Cuba

La locutora cubana Gretchen Galindo, considerada una maestra de ese género en la isla y radicada en Miami desde hace varios años, falleció este sábado tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmaron amigos y familiares.

Su hija, Yossie Galindo dijo que esta profesional de la Radio y la Televisión pasó "difíciles meses antes de su partida" y agradeció a quienes estuvieron apoyando a la familia.

"Que el dolor de tu ausencia y tu despedida nunca opaque la alegría de una vida tan bonita regalando a todos tanto amor como tú únicamente supiste hacerlo. No sabes lo que hubiera dado por haberte podido retener unos años más aquí conmigo porque se cuánto amabas la vida", posteó en Facebook.

"Haz una fiesta en el cielo donde ahora estás junto a otros que también te querían tanto como a los que has dejado aquí. Te recordaré cada día con el mismo amor que nos entregaste. Duele mucho pero como siempre decíamos... es solo un ratico . Te amo mamita. Por toda la eternidad", señaló.

Por su parte, el también locutor Guille Rivero de la Rosa afirmó en otro post que Gretchen fue una "gran maestra de la locución en Cuba, una verdadera presentadora de noticias".

Recordó que Cuba "se paralizaba a las 8.00 PM y era para observarla y disfrutarla en pantalla, eran otros tiempos, que no volverán".

Otros cubanos la calificaron "una mostra de la locución" que "lo hacía como nadie y tenía dominio pleno y absoluto de lo que hacía".

"De luto la locución en Cuba", señalaron.

En 2017 trascendió que la popular presentadora se había sometido a una cirugía para tratar un cáncer de mamas que la aquejaba desde hacía muchos años.

Galindo comenzó su carrera en la radio y la televisión de la Isla en 1969 y alcanzó gran popularidad.

En octubre de 2009, el canal Noticias 41 realizó una serie de reportajes especiales sobre el Cáncer de Seno, donde Yossie Galindo relató la historia de su madre, cómo la enfermedad cambió su vida y la de su familia, y las maneras o alternativas de sobrellevarla.

Gretchen Galindo llegó a convertirse en un mito para los cubanos de la época y en algunos momentos de su carrera trabajó cerca del dictador Fidel Castro en noticieros y entrevistas.

En una entrevista para la revista La Peregrina Magazine, Gretchen dijo sobre Castro: "Yo en las ocasiones en que lo entrevisté y conversé con él, ahí estaba toda la guardia personal, la custodia. Primero revisaban las carteras, las cámaras, todo cuanto llevabas era revisado con mucho cuidado. Una vez que entrabas al lugar donde él estaría, no podías salir ni entrar, y si no llegabas a tiempo y él ya se encontraba en el lugar, olvídate que no entrabas, ellos son muy rigurosos en eso".

Asimismo, en dicha entrevista declaró que decidió irse a vivir a Miami porque dejó "de creer en lo que hacía y ya no podía seguir, me dolía, me daba pena con el pueblo, me resultaba bochornoso, y si lo dejaba quedaba en evidencia. La única opción era irme. Ya yo no tenía cara para hablar, ya no creía en aquello. Pero lógicamente hubo una etapa en que sí creía, siempre fui muy respetuosa con los que me escuchaban, yo creía de corazón".