Madre cubana: "Soy capaz de vender hasta un órgano por comida para mi hijo"

Una madre cubana explotó en las redes sociales contra la crisis de alimentos y aseguró que se siente capaz de vender un órgano por conseguir comida para su hijo.

La mujer dejó su conmovedor mensaje en el grupo de Facebook Madres cubanas en Cuba y por el mundo. Tiene centenares de interacciones y mensajes de apoyo.

"Sé que muchas estamos así pero, Dios, ya no sé qué más inventar. Esto es lo único que me queda para darle a mi niño y ya no tengo más nada que vender. Estoy hasta pensando en vender el móvil, pero muchos me dicen que no lo haga porque es con lo que me puedo comunicar", dijo la mujer.

Explicó que se siente deprimida por la crisis en el país. Es una madre soltera que vive con su niño y con su padre jubilado, pero no reciben apoyo del gobierno.

"Estoy que nada más soy llanto. Soy madre soltera, tengo que pagar cuido del niño, comida en mi casa general, la merienda diaria, la electricidad. Soy trabajadora pero lo que gano no me da para nada y el salario de mi papá menos todavía. ¿Hasta cuándo es este castigo que tenemos en nuestro país? Nunca pensé que fuera así. Soy hasta capaz de vender un órgano mío por comida", comentó.

Hace pocas semanas otra madre cubana puso en venta su teléfono móvil para recaudar dinero y comprar comida para sus ocho hijos. La mujer se sentía desesperada y angustiada por el alto precio de los alimentos.

La activista Diasniurka Salcedo recordó las declaraciones de Miguel Díaz-Canel hace un año, cuando aseguró que las familias numerosas serían protegidas, pero el mandatario nunca lo cumplió y la crisis es cada vez más aguda en Cuba, empujando a miles de familias a la pobreza extrema.