Identifican a joven cubano fallecido en trágico accidente de tránsito en el malecón de La Habana

Un joven cubano que falleció en la madrugada de este sábado en un brutal accidente de tránsito en el malecón habanero, ha sido identificado en redes sociales por sus amigos como Yoan Allende.

"Quiero dedicarle estas palabras a mi gran amigo Yoan Allende. Donde quieras que estés te vamos a extrañar, mi bro. EPD. Todavía no me lo creo. Se me ha parado el corazón con esta noticia tan grande que me han dado. He llorado como un niño chiquito. Lo siento mucho. Siempre estarás en nuestros corazones. EPD", escribió en Facebook uno de sus allegados.

Captura de Facebook/Dennis Javier Díaz Palacio

"La verdad no tengo palabras para expresar lo que siento, mi chamaco", escribió en redes otro de sus amigos, identificado como Luis Zorrilla.

Zorrilla además publicó -a modo de homenaje- un video que resume la pasión que Yoan Allende sentía por su vehículo y por la velocidad.

Captura de Facebook/Luis Zorrilla

La misma fuente detalló que los restos mortales del joven serían velados en la funeraria de Calzada y K, en El Vedado, y que su entierro será este domingo.

En una foto publicada por Yoan en su perfil de Facebook -hace apenas una semana- se podía ver al joven junto a otros amigos y varios vehículos, entre ellos el llamativo lada amarillo, que quedó irreconocible tras el accidente ocurrido esta madrugada en el malecón de La Habana.

Captura de Facebook/Yoan Allende

El grave incidente vial tuvo lugar en la rotonda que está cerca de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, según precisó el internauta Yadrián García, quien dio cuenta del siniestro en una publicación en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones.

Collage Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

García acompañó la noticia de dos fotos hechas al amanecer de este sábado en la que se ve el vehículo a bordo de una grúa.

Captura de Facebook Accidentes Buses & Camiones

Un video difundido en redes mostró lo destrozado que quedó el auto, convertido en un amasijo de hierro en el que cuesta identificar qué tipo de vehículo es.

"Al parecer el carro patinó y perdió el control. Ese tramo es muy peligroso. Tiene límite de 40 km/h", opinó otro comentarista en relación con la presunta causa del accidente.

"Esa rotonda está mal hecha y los carros resbalan. Por eso hay que entrarle suave", apuntó un tercer comentarista.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el trágico suceso, que sume luto en otra familia cubana.

Entre enero y octubre Cuba registró 6,965 accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2023, lo que supone un aumento de 12.8 % en relación con los siniestros ocurridos en el mismo período del año anterior, según cifras oficiales.

Los casi 7 mil accidentes ocurridos en los primeros diez meses de este año dejaron el saldo de 562 fallecidos y 5,643 lesionados.