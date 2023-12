Migrantes cubanos representan el 20% de la población extranjera en Uruguay

Los cubanos representan el 20 por ciento de la población migrante en Uruguay, revelan los resultados del Censo 2023 realizado por Instituto Nacional de Estadística (INE) en esa nación suramericana.

En el país, de 3.444.263 habitantes censados, hay una población migrante encabezada por venezolanos (27%), argentinos (22%) y cubanos (20%).

La víspera, al ser consultado sobre estos datos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que los migrantes venezolanos y cubanos llegan a su país porque no les queda otra, pues padecen las consecuencias de vivir en países con regímenes totalitarios.

"Hay dos tipos de migración, la voluntaria y la obligatoria. A nuestro país se vino mucha gente de Venezuela y Cuba y no porque querían, es más, extrañan como loco, me los encuentro por todas partes, hace un rato me encontré a una cubana, pero se vinieron porque no les quedaba otra", señaló.

Datos del censo en Uruguay

Sobre la "migración por decisión", dijo que esta se da "no porque te expulsan, o te echan, o porque no tienen libertad, no porque no puedes comer", sino por cuestiones de oportunidades, y que Uruguay recibía a todos con los brazos abiertos.

Lacalle Pou ha respaldado al pueblo cubano en diferentes espacios internacionales e incluso ha sostenido fuertes discusiones con el mandatario Miguel Díaz-Canel en instancias multinacionales en defensa de los presos políticos de la isla.

"Un presidente que sí sabe y entiende a Latinoamérica. Por decir la verdad, por ir a la raíz de los problemas de los que huimos al exilio "Gracias Lacalle". El terror de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela", publicó en Twitter el internauta Luis Estrada, quien publicó en su perfil de X el video del presidente uruguayo.

Poco después de las protestas del 11 de julio en Cuba, el uruguayo fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos en reaccionar.

"El pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar" afirmó el 12 de julio en conferencia de prensa; y añadió que "Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos".

El posicionamiento del presidente Uruguay en lo relativo a la condena de las dictaduras de la región ha estado marcado desde que ganó la presidencia en 2019 y decidió no invitar a Miguel Díaz-Canel, a Daniel Ortega ni a Nicolás Maduro a su investidura, celebrada en marzo de 2020, ello a pesar de mantener relaciones diplomáticas con esos países.

No obstante, en 2022 Uruguay negó asilo al 85% de los cubanos solicitantes. Pese a las nuevas trabas migratorias, en mayo de este año el gobierno uruguayo admitió que "no tiene intenciones de deportar a los cubanos indocumentados".