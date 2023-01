Músico cubano Edesio Alejandro asegura que rechazó millones de dólares por no quedarse en EE.UU.

El músico cubano Edesio Alejandro aseguró en una entrevista que en pleno "Periodo Especial" rechazó millones de dólares por no quedarse de manera definitiva en Estados Unidos.

En declaraciones a la revista independiente Cubalite, el artista afirmó que rechazó un contrato de cinco millones por cinco años con una importante disquera de ese país, y en un momento en que había perdido la voz.

Contó que durante el llamado "Período Especial" (años 90) llegó a Canadá e incluso fregó platos como cualquier otro inmigrante para poder "ayudar a su familia".

"Por aquel tiempo también pasaba que me estaba empezando a quedar sin voz por cantar de forma rasgada. Mi tesitura se cerró como consecuencia de los esbozos nodulares que me salieron en la garganta", comentó.

A pesar de ello, en Canadá "tuve la suerte de que un productor importante se fijara en mí y me llevara a una disquera para ofrecerme un contrato. Me daban cinco millones de dólares por cinco años, con la única condición de que "saltara" y me quedara a vivir en Estados Unidos", explicó Edesio Alejandro, quien antes de salir de Cuba en esa ocasión había grabado en el estudio del trovador Silvio Rodríguez.

Agrega que no pudo aceptar la oferta porque "cada hombre es de donde le toca y no de donde quieren que sea".

No obstante, aseguró que sí aceptó algunos consejos de aquel afamado productor: "Me dijo que los tipos sin dinero y sin demasiada voz, como yo, necesitaban buscarse su propio lugar en el espacio y descubrir su verdadera identidad. Me aseguró que cuando diera con eso, triunfaría".

El músico prosiguió su relato diciendo que al poco tiempo regresó a la isla y llevó algunos instrumentos musicales para retomar su carrera artística, pero con algunos cambios debido a la afectación permanente en su voz.

"Regresé a Cuba y pude traer algunos instrumentos para empezar de cero. Sin embargo, recuerdo que le dije a mi mujer que no iba a cantar más y que, en cambio, me dedicaría a trabajar para otros, haciendo música para cine, teatro, televisión y tal vez alguna que otra producción".

Seis meses después de ese hecho lanzó su primer disco en solitario y vendió más de 600 mil copias en Europa. Sobre los premios en su carrera afirmó:

"Estoy de acuerdo con quienes afirman que no se trabaja con los premios como objetivo, pero a la vez debo decir que me encanta tenerlos. El reconocimiento, sobre todo del público, es más importante para un artista que el dinero. Para mí, por ejemplo, el pueblo de Cuba ha sido un regalo enorme, pues a pesar de todos los cambios por los que ha atravesado mi vida como creador, siento que siempre me han respetado y admirado".

El artista fue galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música y actualmente es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, lo que le da derecho cada año a votar por la "mejor película" en los Premios Oscar.