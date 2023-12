Niño cubano a su madre: "Quiero ir pa' el Yuma"

"Esto es pa' toda Cuba. Aquí las escuelas son mejores que allá. Aquí todo te motiva más. Esto enséñenselo a sus hijos, pa’ que después no estén diciéndole a los padres que no pueden ver esto. Esto es para toda Cuba”, insistió antes de dar su argumentación.

“Aquí sí te dan un almuerzo bueno y sano. Si fuera Cuba, imagínense ustedes... Miren aquí la cantidad de tiendas que hay, miren aquí las escuelas qué bonitas son. Aquí los baños son más limpios. Dejen que sus niños lleguen aquí para que vean que ellos se van a fijar en eso más que en otra cosa”, concluyó el menor.

A finales de septiembre, otros dos hermanitos recién arribados a EE.UU. se negaron de forma rotunda al ser interrogados sobre si querían regresar a Cuba.

Mientras el más chiquito se limitó a repetir "nooo" todas la veces que le preguntaron; el mayorcito dijo: "no, tía, no inventes, tráeme a abuelo para acá, yo no viro para allá".

Por esos días, otro niño de seis años mostró orgulloso el barrio donde estaba viviendo con su familia en Estados Unidos, muy diferente al de Cuba.

En enero de este año se viralizó en redes sociales el mensaje de un niño que le pedía como deseo al Ratoncito Pérez, tras perder un diente, 100 dólares para mudarse a Estados Unidos.

Meses antes, un grupo de estudiantes de enseñanza media recitaban en unos versos que se iban para Nicaragua, intención que ponía al descubierto la aspiración de miles de cubanos: irse.