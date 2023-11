Amelia Calzadilla y su esposo salen de Cuba

Amelia Calzadilla, la joven que adquirió notoriedad en redes luego de que a mediados del pasado año arremetiera con crudeza contra la cúpula dirigente cubana, salió del país, según reveló la activista Yamilka Lafita Cancio.

"Existen hasta luego, que duelen profundo. Con Amelia y Tony fue uno de esos, que te dejan cicatrices. Los conocí un día que se presentaron en casa para hacer llegar una ayuda a una niña ingresada en el William. Después de ese día, fueron varias las visitas, casi siempre para colaborar con ayudas y un rápido café. En esta foto va nuestro último café en Cuba", escribió en Facebook Lafita Cancio, conocida por su seudónimo de "Lara Crofs".

"Lo demás está por contarse. Ellos saben que nuestro apoyo siempre lo han tenido, y también viceversa", añadió la activista, que no ofreció otros detalles sobre la vía por la que sale del país la pareja, ni tampoco si viajan acompañados de sus tres hijos.

En la parte final de su publicación -que acompañó de una foto- "Lara Crofs" precisó que ya ha despedido a una veintena de amigos en los dos últimos años, algo que considera evidencia de cómo el régimen "desecha" a la gente que vale en Cuba.

"Amelia y Tony fueron los amigos números 23 y 24 que despido en dos años desde Cuba, y duele, duele muchísimo saber cómo este gobierno desecha la honradez, la inteligencia, la gente que vale y sobre todo quiere a Cuba", concluyó.

Captura de Facebook/Lara Crofs

En días recientes el influencer Alexander Otaola había anticipado que Amelia Calzadilla se había ganado una beca en España y que su esposo estaba en la nación ibérica esperándola.

Con una irónica felicitación, Otaola -quien ha arremetido en varias ocasiones contra Amelia en el último año- se despedía con una irónica posdata: "Gritando se consigue más que gas".

Captura de Facebook/Alexander Otaola

En el apartado comentarios de la publicación de Otaola, decenas de internautas defendieron el derecho de Amelia Calzadilla a abandonar el país y aprovecharon para apuntar que desde la isla ella hizo más que otros que solo critican desde afuera.

Fue a finales de junio de 2022 que Amelia Calzadilla se viralizó en redes al arremeter contra la cúpula dirigente, a la que preguntó hasta cuándo el pueblo tendría que seguir pagándole comodidades, al tiempo que los emplazó a hacer bien su trabajo o "vender el país", porque los cubanos ya no aguantan más.

“¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? ¿Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra “ministro”? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes”, cuestionaba al inicio de una transmisión en directo de ocho minutos a través de Facebook.

En el video, que se viralizó en pocas horas, la joven madre estalló primero contra el entonces ministro de Energía y Minas -Liván Nicolás Arronte Cruz- y luego siguió con mensajes para Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y hasta para Lis Cuesta.

En ese primer video que la lanzó a la luz pública, Calzadilla, residente en un edificio ubicado en Calzada de Buenos Aires y Consejero Arango, en el habanero municipio Cerro, explicó que desde julio de 2021 -cuando el gobierno aumentó las tarifas de electricidad- ella pagaba miles de pesos en corriente cada mes porque no tenía gas en su vivienda para cocinarle a sus hijos.

En el segmento final de su transmisión, Amelia dejaba un mensaje directo al pueblo cubano que caló hondo en ese momento.

"Mi pregunta va para el pueblo: Pueblo de Cuba, madre cubana que te levantas por la mañana como yo, preocupada por que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para comprar una mochila en 5,000 pesos. A ti, yo te pregunto: ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más", cuestionó.

El encendido mensaje convirtió a Amelia Calzadilla en una figura pública que en los últimos meses regresó a las redes sociales en varias ocasiones: unas veces para criticar diferentes temas de la realidad cubana, otras para defenderse de ataques y cuestionamientos a su persona, y otras para ejercer de vocera de causas justas.

En agosto Amelia advirtió que seguiría usando sus redes para pedir donaciones de sangre para los niños que lo necesiten, para hablar de temas que ella considerara importantes, y que nadie la iba a callar.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre la salida de Amelia Calzadilla y su esposo de Cuba.