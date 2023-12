Niegan visa humanitaria en EE.UU. a joven cubano con síndrome “Lennox-Gastaut”

El gobierno de Estados Unidos negó la visa humanitaria al joven cubano Jesús Lorenzo, enfermo con síndrome “Lennox-Gastaut”.

María Caridad Pérez, madre del joven de 21 años, solicitó una visa humanitaria para su hijo y asegura que reunía todos los requisitos pero el caso no fue aprobado por el gobierno estadounidense.

"Se demostró todo: patrocinadores, affidavit, un médico de Miami dispuesto a ayudara Jesús mandó cartas, pero no fue aprobado el caso", comentó María a Telemundo 51.

Esta madre cubana lleva varios años luchando por encontrar una vía para mejorar la calidad de vida de su hijo. Su caso es conocido en las redes sociales de los cubanos porque María le escribió al gobernante Miguel Díaz-Canel reclamando atención para el enfermo.

El joven requiere cuidados especiales y medicamentos que el gobierno cubano no garantiza desde hace mucho tiempo y su salud se agrava.

"Jesús carece de medicamentos, de sondas gástricas; de una silla correctora de columna que no se fabrica en Cuba. Tiene la columna que se le va a partir si sigue encamado. Jesús necesita medicinas para un síndrome de Lennox-Gastaut en epilepsia que aquí no le pueden dar porque dicen que no las tienen. Es un niño que no ha tenido derecho a vivir en un país donde le han negado los recursos durante 21 años", señaló.

Esta familia reside en el municipio de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Es evidente el deterioro físico y la deformación en la columna que está sufriendo Jesús por eso la decisión de no aprobar su visado ha sorprendido a la madre y al abogado Eduardo Soto que la asesora desde Miami.

"No es muy común que ocurra esto. Realmente no entendemos lo que pasó acá", dijo Soto.

Señaló que USCIS no encontró razones humanitarias suficientes. El nuevo paso es enviar una solicitud de reconsideración. En el expediente incluyeron la historia clínica, fotografías, nuevos argumentos legales y dieron respuesta a las alegaciones del gobierno estadounidense.

También desde Miami el doctor especialista en medicina interna, Alfredo Melgar, envió a autoridades federales un diagnóstico sobre la crítica situación de Jesús, advirtiendo que mientras más tiempo pase, más peligra la vida del joven cubano.

La oficina del senador Marco Rubio ha sido informada sobre este caso. María espera un milagro que permita la aprobación del visado humanitario para su hijo Jesús. El trámite puede tardar hasta 90 días.