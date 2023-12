Andy Vázquez confunde a sus seguidores el Día de los Inocentes

El humorista cubano Andy Vázquez confundió a muchos de sus seguidores con una broma en sus redes sociales en este Día de los Inocentes.

Andy compartió una foto en la que se le ve en el aeropuerto de Miami con una maleta, una mochila y un bolso, como si fuera a tomar un avión de American Airlines rumbo a La Habana.

"Aprendí que debes hacer lo que desees, si al final siempre van a hablar, así que…", escribió en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook / Facundo Vivir del cuento

El comediante, que ha dicho en más de una ocasión que no regresará a Cuba mientras exista la dictadura comunista, sembró la duda y el asombro en varios fans que no se dieron cuenta de lo que se celebra este 28 de diciembre.

Hubo cubanos que se alegraron sinceramente y le aseguraron que en su país lo quieren y lo extrañan, mientras otros lo llamaron mentiroso y lo acusaron de doble moral.

"Usted disfrute de sus raíces, familia, amigos, porque digan lo que digan, ¡allá quedan nuestros mejores momentos! ¡Dichoso el que como usted puede regresar! Un abrazo, bendiciones y haga un programa de Pánfilo. ¡Todos estaremos felices y agradecidos!", expresó una pinareña.

"Prepárate, deja que Otaola se entere. Ay, Dios mío, qué clase de problema, hermano, pero yo te apoyo, solo recuerde que usted vive en tierra de libertad. Buen viaje y bendiciones", le deseó un joven de Guáimaro.

Sin embargo, la mayoría expresó que se trataba de una ocurrencia del humorista.

"Atrévete a regresar, que de aquí no vas a salir más, en 100 y Aldabó tienes una suite reservada, jajaja", bromeó un jubilado.

"Llevas muy poca pacotilla", señaló otro internauta.

"Estaba buena la idea... pero olvidaste tapar la fecha de noviembre de la pantalla del aeropuerto. Feliz Día de los Inocentes", comentó una residente en Miami.

"Si hay alguien que de verdad no puede entrar eres tú a Cuba, por lo frontal que has sido con la dictadura", recordó un joven.

Andy dijo en noviembre que jamás irá a congraciarse con ningún comunista y que no es como otros artistas emigrados, que dicen que se alejan de la política y de la lucha por Cuba para luego estar yendo a la Isla a hacerle el juego a la dictadura.

"Yo en lo particular dije, cuando salí en ese avión, que a Cuba no regresaba mientras no fuera libre. Lo mantengo, y sigo diciendo abajo la dictadura", subrayó.

Otro que sembró la polémica este jueves fue Yotuel Romero, quien encendió un debate en las redes sociales con una broma que despertó la ira de los comunistas.

El cantante anunció que sacaría al mercado un ron con su nombre. En la imagen publicitaria puso una botella con una etiqueta muy similar a la de un costoso ron de Havana Club que se produce en Panamá.

Varios voceros del régimen se mostraron indignados por el uso de una etiqueta que, según ellos, era un plagio.

Entre los que cayeron completamente en la broma estuvieron el exespía Gerardo Hernández, coordinador de los CDR, y el cantante Arnaldo Rodríguez, director del Talismán.

Yotuel preparó su broma con tiempo y en el punto álgido del debate anunció que "cayeron muchos inocentes".