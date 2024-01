Charly & Johayron responden a Chocolate MC: "Yo sí soy repartero, no soy el tipo de repartero que es él"

Charly & Johayron siguen dando de qué hablar durante su estancia en Estados Unidos y en una reciente entrevista respondieron a declaraciones de Chocolate MC sobre el género reparto.

El popular dúo cubano estuvo como invitado al canal de YouTube “Farándula 305” y Un Martí To Durako les preguntó con quién escogerían hacer una colaboración musical entre El Taiger y Chocolate y la respuesta fue instantánea a favor del primero.

Cuando el influencer sacó a relucir la idea de Chocolate de que el reparto “no es cantar bonito”, la reacción de Johayron no se hizo esperar: “Ese es su reparto. El reparto es ser artista, es sentirlo, tú puedes decir el reguetón no es cantar bonito y también lo es. El reparto es música si tú eres música lo eres todo”.

El Charly, por su parte hizo hincapié en de dónde viene la palabra reparto y aclaró que tanto él como Johayron también salieron de los barrios.

“Yo soy de reparto, yo soy de la calle también, yo soy de Los Sitios igual que Chocolate, él no puede decir que yo no soy repartero, porque yo sí soy repartero. Qué pasa, que yo no soy el tipo de repartero que es él. Yo soy un repartero que quise ver en un futuro la música de mi barrio, quise levantar mi barrio, quise hacer que el reparto que la gente del barrio y que las personas mayores vean que nosotros no hacemos una música vulgar”, aclaró Johayron.

Los más jóvenes se definieron a sí mismos como la evolución de lo que ha creado Chocolate con el reparto, y recalcaron que se trata de la misma música, solo cambia la letra y el mensaje.

Chocolate, sin embargo, no se tomó a bien que se hablara de él en esta entrevista y en sus redes arremetió contra Charly & Johayron.

Captura Instagram / Chocolate MC

“Ellos no viven si no hablan de mí, estos hijos míos no aprenden ahora mi reparto y su reparto y el reparto del otro, ya ellos repartieron el reparto (…) Fuego con Andy y Lucas”, escribió en Instagram.