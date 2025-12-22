“Ahora sí les hundiste la carrera”: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron en La Habana

El exespía y coordinador de los CDR Gerardo Hernández Nordelo presumió en redes sociales del concierto de los reguetoneros Charly & Johayron de este fin de semana en La Habana.
“¡Multitudinario concierto de Charly y Johayron en el Club 500 de La Habana Cuba! Los fondos recaudados serán donados a las provincias afectadas por el huracán Melissa”, dijo Hernández en Facebook.
La publicación del exespía ha vuelto a reavivar la polémica sobre los vínculos de los artistas populares con el régimen cubano.
“Ahora sí les hundiste la carrera a esos muchachos”, escribió con ironía un internauta en el post de Hernández Nordelo.
“Ya sabía yo q se habían demorado mucho en salir, siempre es igual, claro q por eso no hablaron cuando les preguntaron de la situación en la isla”, comentó otro.
“Y después van a cantar a Miami”, terció otro cubano.
Ayuda a damnificados
A finales de octubre, los reguetoneros se unieron a las acciones solidarias en apoyo a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.
A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecen decenas de personas que no han podido regresar a sus hogares tras la devastación del fenómeno meteorológico.
“Ser de los nuestros no se dice, se siente”, escribieron en la publicación, acompañada de un mensaje de aliento a las víctimas y palabras de agradecimiento a quienes colaboraron con la iniciativa. “Es lo mínimo que podemos hacer”, expresaron los artistas.
La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que llegaron a estas personas gracias a la colaboración de tres jóvenes a las que agradecieron los cantantes. En las imágenes se puede ver a niños y adultos recibiendo los insumos.
La acción de Charly & Johayron fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del dúo con los damnificados.
