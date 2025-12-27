Presumen recaudación millonaria en concierto de Charly & Johayron: ¿Llegará a los damnificados?

Vídeos relacionados:
Funcionarios del régimen cubano aseguraron que el “súper concierto” de Charly & Johayron en La Habana logró recaudar 1,235,970 CUP y que el dinero fue depositado en la “cuenta central” para los damnificados por el huracán Melissa en las provincias orientales.
La publicación, que muestra el dato como un logro del proyecto Planet Records, desató de inmediato una oleada de comentarios escépticos preguntando si realmente esos fondos llegarán a quienes perdieron sus viviendas y pertenencias.
El concierto se realizó el 20 de diciembre en el Club 500 – Palmares, en La Habana, y se promocionó como un evento “multitudinario” en el que participaron “otros invitados”.
El mensaje sostiene que el monto recaudado fue ingresado en la cuenta destinada a apoyar a los afectados por Melissa.
El exespía y coordinador de los CDR Gerardo Hernández Nordelo presumió de la recaudación y escribió: "Seguirán destilando su veneno los mercaderes del odio contra Cuba, pero ya se hizo entrega de lo recaudado en el concierto".
Lo más leído hoy:
En los comentarios, varios usuarios pusieron en duda el anuncio y cuestionaron la transparencia del supuesto donativo.
Algunos lo calificaron como “el meme del día” y otros ironizaron con que “eso no se lo creen ni ustedes”.
"Esto es un meme, no pueden recoger las basura de las calles y ese dinero lo van a dedicar al pueblo jajajaja... dan una libra de arroz y el resto se lo quedan", comentaron internautas.
También aparecieron críticas a la capacidad de las instituciones para resolver problemas básicos, como la recogida de basura o el arreglo de calles, y mensajes que insinuaban que el dinero no terminaría en manos de la población afectada.
A finales de octubre, Charly & Johayron se sumaron a acciones de ayuda a familias afectadas por Melissa y compartieron imágenes de entrega de donativos en centros de evacuación.
La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, y los artistas agradecieron a colaboradores que hicieron posible el apoyo. Esa acción fue ampliamente elogiada en redes, de acuerdo con el mismo material.
A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecían decenas de personas que no han podido regresar a sus hogares tras la devastación del fenómeno meteorológico.
La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que llegaron a estas personas gracias a la colaboración de tres jóvenes a las que agradecieron los cantantes. En las imágenes se puede ver a niños y adultos recibiendo los insumos.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Charly y Johayron y la ayuda a los damnificados en Cuba
¿Cuánto dinero recaudó el concierto de Charly y Johayron para los damnificados por el huracán Melissa?
El concierto de Charly y Johayron en La Habana recaudó 1,235,970 CUP, según informaron funcionarios del régimen cubano. Este dinero fue depositado en la "cuenta central" para los damnificados por el huracán Melissa en las provincias orientales de Cuba.
¿Llegará realmente la ayuda recaudada a los damnificados del huracán en Cuba?
Existen serias dudas sobre si la ayuda recaudada llegará realmente a los damnificados. Varias personas han expresado escepticismo en redes sociales, cuestionando la transparencia del manejo de los fondos y sugiriendo que el dinero podría no terminar en manos de los afectados por el huracán Melissa.
¿Qué acciones han realizado Charly y Johayron para ayudar a los damnificados por el huracán Melissa?
Aparte del concierto, Charly y Johayron participaron en acciones de ayuda directa a los damnificados. Entregaron alimentos, ropa y artículos de primera necesidad en centros de evacuación, y compartieron imágenes de estos momentos en sus redes sociales, lo cual fue ampliamente elogiado.
¿Qué críticas ha recibido el gobierno cubano en relación con la gestión de las donaciones para el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha recibido críticas por la falta de transparencia en la gestión de las donaciones. Muchos ciudadanos han expresado desconfianza, sugiriendo que las donaciones no llegarán directamente a las familias afectadas, y han solicitado que la ayuda se entregue a través de organizaciones independientes para garantizar su correcta distribución.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.