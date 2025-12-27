Presumen recaudación millonaria en concierto de Charly & Johayron: ¿Llegará a los damnificados?

Vídeos relacionados:

Funcionarios del régimen cubano aseguraron que el “súper concierto” de Charly & Johayron en La Habana logró recaudar 1,235,970 CUP y que el dinero fue depositado en la “cuenta central” para los damnificados por el huracán Melissa en las provincias orientales.

La publicación, que muestra el dato como un logro del proyecto Planet Records, desató de inmediato una oleada de comentarios escépticos preguntando si realmente esos fondos llegarán a quienes perdieron sus viviendas y pertenencias.

El concierto se realizó el 20 de diciembre en el Club 500 – Palmares, en La Habana, y se promocionó como un evento “multitudinario” en el que participaron “otros invitados”.

El mensaje sostiene que el monto recaudado fue ingresado en la cuenta destinada a apoyar a los afectados por Melissa.

El exespía y coordinador de los CDR Gerardo Hernández Nordelo presumió de la recaudación y escribió: "Seguirán destilando su veneno los mercaderes del odio contra Cuba, pero ya se hizo entrega de lo recaudado en el concierto".

En los comentarios, varios usuarios pusieron en duda el anuncio y cuestionaron la transparencia del supuesto donativo.

Algunos lo calificaron como “el meme del día” y otros ironizaron con que “eso no se lo creen ni ustedes”.

"Esto es un meme, no pueden recoger las basura de las calles y ese dinero lo van a dedicar al pueblo jajajaja... dan una libra de arroz y el resto se lo quedan", comentaron internautas.

También aparecieron críticas a la capacidad de las instituciones para resolver problemas básicos, como la recogida de basura o el arreglo de calles, y mensajes que insinuaban que el dinero no terminaría en manos de la población afectada.

A finales de octubre, Charly & Johayron se sumaron a acciones de ayuda a familias afectadas por Melissa y compartieron imágenes de entrega de donativos en centros de evacuación.

La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, y los artistas agradecieron a colaboradores que hicieron posible el apoyo. Esa acción fue ampliamente elogiada en redes, de acuerdo con el mismo material.

A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecían decenas de personas que no han podido regresar a sus hogares tras la devastación del fenómeno meteorológico.

La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que llegaron a estas personas gracias a la colaboración de tres jóvenes a las que agradecieron los cantantes. En las imágenes se puede ver a niños y adultos recibiendo los insumos.