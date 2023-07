Lizandra Góngora lleva meses sin ver a sus hijos tras ser trasladada a prisión en Isla de la Juventud

La presa política Lizandra Góngora lleva meses sin ver a sus hijos tras ser trasladada a prisión en la Isla de la Juventud, según denuncia a través de organización defensora de Derechos Humanos en Cuba.

“La prisionera política Lizandra Góngora Espinosa denuncia que continúa su destierro, lejos de la familia, y pide ayuda para divulgar esta terrible situación”, apuntó en Twitter el Observatorio Cubano de Derechos Humano.

La organización también difunde un mensaje de la presa política en el que refiere que está muy triste “porque hace cuatro meses” que no ve a sus hijos desde que fue trasladada contra su voluntad a una cárcel en la Isla de Juventud, a 160 kilómetros de su hogar.

“Me han amenazado con que me pueden mandar para Guantánamo o para Pinar del Río”, dijo, además.

“Creo que eso es una injusticia porque mi dirección es de La Habana hace 14 años, así que yo tengo que estar en una prisión de allí, no voy a permitir que me lleven para otra prisión que no sea la que me toque”, dijo, también Góngora.

También pidió que la ayudaran a denunciar esta injusticia más de la dictadura de los Castros y todos sus títeres, además de exponer que está pasando hambre y mucha desatención en la cárcel donde se encuentra detenida.

Comentó también que el régimen hace con los presos políticos “lo que le dé la gana” y que la tienen ahí como ellos la quieren tener, pasando hambre, pasando miseria, tirando a todas las reclusas contra ella.

“No estoy segura aquí. Se los pido por favor que me ayuden a que yo vuelva para La Habana, hagan todas las denuncias pertinentes”, concluye en su mensaje la presa política.

En abril de este año, Góngora fue trasladada a una cárcel de Isla de la Juventud a 160 kilómetros de su hogar, informó en esa ocasión la organización Cubalex.

Góngora permanecía hasta ese momento cumpliendo una sentencia de 14 años de cárcel, en la prisión de mujeres del Guatao, en la Lisa, La Habana, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, provincia de Artemisa.

Con ese traslado, la única manera que tiene su familia de visitarla será mediante barco o avión, denunció, además, esta organización que atiende a presos políticos en la isla.

El traslado de la opositora política puedo estar relacionado con el activismo que ha mantenido desde prisión, así como por la habituales denuncias de su familia sobre su situación, especialmente de su exesposo, el opositor Ángel Delgado.

En agosto del pasado año, la activista cubana afirmó en un mensaje de audio enviado desde la prisión que la larga condena en su contra demuestra el temor del régimen hacia los opositores en el país.

“Me condenaron a una sentencia de 14 años de privación de libertad y no voy a negar que estoy triste porque extraño a mis mambisitos, pero no me siento vencida y menos derrotada, me siento más fuerte y más lleno de odio contra estos terroristas”, expresó.

Madre de cinco hijos, estuvo en desaparición forzada poco después de su arresto y ha recibido vejaciones y maltratos en prisión.

La Fiscalía Militar de Artemisa, que llevaba el caso de la activista, mantuvo en un limbo legal a Góngora desde su detención en julio de 2021, sin dar a conocer la petición por sus presuntos delitos hasta mediados de marzo de 2022.

Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público –junto al periodista independiente Jorge Bello Domínguez– como presuntos responsables del ataque a la tienda en dólares La Imprenta, en Güira de Melena, durante las protestas del 11J. Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel en el mismo caso.