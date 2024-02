Cubana pasa un imán por el azúcar prieta y captura trozos ¿de hierro?

Una cubana pasó un imán por el azúcar moreno que repartieron este mes en las bodegas de la isla y encontró trozos de metal.

La internauta Irina Diéguez Toledo en una publicación de Facebook invitó a la población del país a realizar el mismo experimento y luego aseguró que lo que encontró fue hierro.

Otros usuarios de la red social confirmaron haber encontrado metales en el producto.

"Por eso era que a veces mordía algo duro que no sabía, nos quieren matar lentamente"; "Así mismo, qué roña me da cuando me encuentro un pedacito"; "son partículas de hierro", fueron algunos comentarios al post.

Publicación en Facebook

Recientemente una publicación similar obligó al régimen a analizar el azúcar que entrega por la canasta básica en las bodegas de Cárdenas, Matanzas, y decenas de kilogramos debieron ser retirados de la red de distribución.

En esa ocasión la televisión estatal en ese municipio confirmó que el azúcar blanca normada que se vendió a la población contenía "fragmentos de materias extrañas no solubles" ni aptas para el consumo humano.

El medio aseguró que tras varias quejas de los consumidores, quienes criticaron el aspecto físico y la coloración del producto, se llevó una muestra al laboratorio del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Cárdenas, "donde se confirmó la presencia de partículas objetables (trozos de materiales que varían en tamaño y cantidad)".

"Según los estándares especializados, ante las condiciones actuales ese producto alimenticio no es apto para el consumo humano", y se ordenó detener su venta, señaló la publicación.

Cuba vive una grave crisis de la industria azucarera, con reportes de las producciones más bajas de su historia.

Desde el pasado año la cuota de azúcar se ha reducido para la población, al punto de entregar apenas una libra por consumidor el pasado noviembre.