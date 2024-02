Consternación por la muerte de joven cubana en trágico accidente de tránsito

La inesperada muerte de una joven cubana de apenas 22 años en un trágico accidente de tránsito ha hundido en dolor a sus allegados, que no dan crédito a la prematura pérdida de su ser querido.

La joven, identificada Melissa Maury Palacio, falleció en un "terrible accidente de moto en el que solo ella perdió la vida", según precisó una fuente cercana a la víctima en una de las publicaciones que han despedido a Melissa, definida por sus familiares y amigos como alguien muy alegre, divertida y que amaba mucho la vida.

Hasta el momento no han trascendido apenas detalles de las circunstancias del siniestro en el que falleció la joven, pero cientos de comentarios en diferentes publicaciones dan cuenta de la magnitud de la pérdida para sus allegados.

"Mi prima Bony, no me puedo resignar a tu partida. No ahora, no de esta manera. Mi corazón sangra de dolor. ¿Quién me llamará como solo nos llamábamos Acostaaaa? Quiero creer que es mentira pero es una triste realidad. Hoy ocupas un lindo lugar en el cielo. Que Dios te guarde en la estrella más bella. Te quiero muchísimo. ¡Qué injusta la vida!", escribió en Facebook la internauta Arlenis Pacheco.

Captura de Facebook/Arlenis Pacheco

"La mía, te nos fuiste y cómo duele. Jamás te olvidaremos. Ni tu último abrazo hace dos días en esa máquina con ese vestido rojo pensé que fuera a ser el último. Que Dios te tenga en lo más alto. Brilla como siempre lo hiciste. Algún día nos volveremos a encontrar todos y caminaremos juntos por un mismo sendero", escribió por su parte Héctor Javier Rodríguez González, quien al parecer fue compañero de aula en el Instituto Politécnico Agropecuario (IPA) donde estudió la joven.

"Nos diste momentos inolvidables a todos los que compartimos contigo en ese IPA. Eras el alma del grupo. Siempre con tu carisma y tu alegría. Vuela alto. EPD", concluyó.

Captura de Facebook/Héctor Javier Rodríguez González

"No hay palabras para expresar el dolor tan grande que siente mi corazón. Personas tan valiosas que pierden la vida de aquí al cielo. Un beso, mi reina hermosa. Dios te tenga en su Santa Gloria. EPD. Todos te amamos", se puede leer en otra emotiva publicación en Facebook de la internauta Dailén Caraballo.

Captura de Facebook/Dailen Caraballo

"EPD mi niñaaaaaa hermosa. Dios te tenga en el lugar más bonito que pueda existir en el cielo. ¡Cuántos años sin vernos y qué despedida más triste! Todavía no me lo puedo creer. Mi Dios, tenla en lo más bonito, siempre estarás en nuestros corazones", escribió Amanda Royero en otro sentido post.

Captura de Facebook/Amanda Royero

CiberCuba se ha puesto en contacto con allegados de la joven fallecida para intentar recabar mayor información sobre las trágicas circunstancias en que murió Melissa, cuyo nombre engrosa la triste lista de cubanos fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va de año.

Los siniestros viales de todo tipo no dan tregua en las carreteras cubanas desde comienzos de año, siguiendo con la misma estela que ya dejó el 2023.

El pasado año se produjeron 8,556 accidentes de tránsito en Cuba en los que resultaron lesionadas 5,938 personas y otras 729 murieron, según datos dados a conocer por el coronel Roberto Rodríguez, jefe del Órgano Especializado de Tránsito.