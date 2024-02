Esposa de joven cubano que murió al caer de una palma mientras la desmochaba en Sancti Spíritus: “Dejaste vacío nuestros corazones”

Marian Milagro Fiallo Cantón, la esposa del joven cubano Manuel Méndez Mustelier que falleció en Taguasco, Sancti Spíritus mientras desmochaba una palma, le dejó unas emotivas palabras al hombre, en las que dijo que había dejado vacío su corazón y el de su hijo.

“Amor, no tengo palabras, estoy destrozada, nos dejaste solitos a tu hijo, a mí y a la bella princesa que estamos esperando", dijo en una publicación en Facebook que acompañó con una fotografía de la pareja.

“Tu ausencia me ha destrozado el corazón, no tengo palabras, estoy loca. Hoy me levanté con tu nos en mi corazón como tú me decías todas las mañanas: vieja hazle el cafecito a papi, ay mi amor como te extraño, dejaste grandes vacíos en nuestros corazones, tu hijo te ama, sufre tu ausencia. EPD amor de mi vida te amo”, continuó la mujer con unas palabras que denotaban dolor y lamento por la partida repentina del esposo.

Captura de Facebook/Marian Milagro Fiallo Cantón

Manuel Méndez Mustelier, más conocido como "Mingolito", falleció el pasado martes 13 de febrero, cuando cayó de una palma, de la cual iba a desmochar el palmiche, según confirmó el portal digital Cubanos por el Mundo.

Manuel dejó a su esposa con un niño y embarazada de otra bebé, al parecer una niña. Varios amigos lamentaron en redes sociales su fallecimiento.

“EPD Manolo nunca te olvidaremos porque siempre fuiste un amigo, hermano, esposo, padre, supiste ganarte ese lugar en nuestros corazones, que Diosito te acoja en su divino reino, siempre vivirás en nuestros corazones,” dijo una amiga identificada como Vilma Rodríguez a través de Facebook.

Captura de Facebook/Vilma Rodríguez

Dunia Ramírez, otra amiga del joven fallecido, confesó que lo extrañará y compartió un video homenaje.