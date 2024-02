Maydy La Grande al ver que Seidy La Niña reacciona a sus publicaciones: "Después dice que no me conoce"

Maydy La Grande no pudo evitar expresar su sorpresa al entrar en su perfil de Facebook y encontrarse que Seidy La Niña reaccionó a una de sus publicaciones.

La cantante no dudó en compartir su descubrimiento, ya que recientemente las dos cubanas tuvieron un desencuentro público.

"Entro al Facebook para contestarles a todos ustedes, y me topé con esto, una reacción de estatuniña. No sé si me ama o me odia, porque de momento es risa y like. Entonces no sé", comentó la intérprete de "Soy Cuba", que en un mensaje escrito agregó al final del vídeo: "Después dice que no me conoce. No entendí nada. ¿Esto será amor o odio?".

A la pregunta de Maydy respondieron algunos seguidores con comentarios que dicen: "Del odio al amor hay un pasito. Ella lo que es es fanática tuya", "Ay Dios mío. Creo que hay un amor ahí oculto", "El odio es amor" o "Hay una línea fina entre el amor y el odio".

En una entrevista reciente, Seidy La Niña descartó la idea de colaborar con la Diosa o Maydy, eligiendo a Señorita Dayana.

Ante estas declaraciones, Maydy no se quedó callada. “No es que tú no quieras colaborar con La Diosa o conmigo, es que tú no puedes colaborar con nosotras porque nosotras somos cantantes, artistas que dominamos varios géneros musicales y usted es una declamadora, con el respeto de las personas que declaman”, sentenció Maydy, que dijo que ni por miles de dólares cantaría con ella.