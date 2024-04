Cubano agradece a un joven tras devolverle su mochila

Un cubano celebró en redes sociales la honestidad de un joven que le devolvió una mochila que él había dejado olvidada en un ómnibus P9 en La Habana.

En días recientes Joel Larrinaga Lewis relató en Facebook cómo el buen samaritano -que identificó como Carlitos “El tamalero”- pedaleó muchos kilómetros en una bicicleta prestada para devolver lo que no era suyo.

Joel cuenta que él se bajó del P9 en la Víbora, en el municipio Diez de Octubre. Al darse cuenta el joven del olvido intentó localizarlo, pero él ya se había bajado de la guagua.

Rato después, tras darse cuenta Joel de que había olvidado sus pertenencias, hizo algunas gestiones infructuosas, entre ellas ir hasta al paradero de ómnibus para ver si recuperaba sus cosas.

Cuenta que se sintió “derrotado” y decidió aceptar que había perdido sus objetos personales, pero la sorpresa vino después.

“Cuando estoy llegando a la casa me dicen que me estaban buscando con mi carnet, y con gran sorpresa era la persona que tenía la mochila con todas mis pertenencias, no faltaba nada”, explicó.

Dice que intentó darle alguna recompensa económica por el gesto al protagonista de tan bonita historia, pero el joven no aceptó: solo pidió agua.

“El muchacho es de Mantilla y vino de noche con una bicicleta prestada para hacer esa obra de caridad. Cuando uno ve esos gestos hay que publicarlo y hacerlo viral, porque todavía hay personas de buen corazón. Gracias, mi hermano Carlitos, aquí usted ganó a un amigo incondicional porque eso hoy en día se ve muy poco”, concluyó.

En el apartado comentarios de la publicación decenas de personas elogiaron la actitud del joven.

Captura de Facebook /Joel Larrinaga Lewis

Periódicamente en medio de una sociedad cubana asediada por una creciente escasez, que ha marcado también el deterioro de valores morales y altruistas, historias como estas traen un poco de luz.

En septiembre del pasado año fue noticia que el conductor de una “gacela” devolvió una cartera con documentos importantes a un pasajero que la perdió cuando se trasladaba en el vehículo luego de salir de su trabajo.

Un mes después, en octubre, trascendió el caso de un joven holguinero que devolvió nada menos que 65,000 pesos que una persona transfirió por equivocación a su tarjeta magnética, un gesto que también suscitó admiración y elogios de cientos de personas en redes sociales.

En enero de este año, un cochero en Cárdenas, Matanzas, no dudó en devolver la billetera con documentos y a un pasajero que la había dejado olvidada en el vehículo de tracción animal.