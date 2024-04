Académica cubana Alina López Hernández relata su violenta detención: "Fui golpeada en la cara, cabeza y brazos"

La prestigiosa académica cubana Alina Bárbara López Hernández dio detalles en su perfil de Facebook de la violenta detención policial que sufrió el jueves por la mañana cuando iba de Matanzas hacia La Habana.

La profesora, que fue puesta en libertad en la tarde noche tras casi 12 horas retenida sin motivo alguno, recordó que fue arrestada en el punto de control de Bacunayagua, donde los policías le exigieron montarse en una patrulla sin darle explicaciones ni mostrarle una orden de detención.

"Solo respondían no saber la razón de la detención ni la persona que lo determinó y repetían como autómatas que ellos cumplían órdenes", dijo.

"Les dejé claro que sin conocer la razón no aceptaba montarme en la patrulla. Entonces tres mujeres oficiales me agarraron por la fuerza para meterme. En el fuerte forcejeo fui golpeada en la cara, cabeza, brazos, y me defendí enfáticamente también. Quien se atreva a reducirme por la fuerza, sin una orden clara de detención o una explicación convincente, debe saber que siempre me defenderé", recalcó.

La activista detalló que lograron meterla en el carro y quedó acostada en el asiento trasero, entonces una oficial gruesa se le arrodilló sobre sus piernas para impedirle movilidad. Las otras dos, más delgadas, fueron por la otra puerta para arrancarle la cartera y me torcieron el brazo derecho, con una violencia tal que le dañaron la articulación del hombro.

"Ese brazo no puedo moverlo y tengo un dolor terrible", dijo.

Seguidamente las agentes le quitaron el celular y cerraron el carro herméticamente. Cuando ella sintió calor y falta de aire pidió que bajaran las ventanillas.

"Se negaron y empecé primero a darle patadas a la ventanilla y luego comencé a golpear el interior del carro hasta que tuvieron que abrirla. Si se atreven a cerrarme bajo esas condiciones siempre voy a reaccionar así", aclaró la intelectual, haciendo alusión al video publicado por el régimen, donde se le veía adentro de la patrulla golpeando la puerta en señal de protesta y exigiendo a los agentes que acabaran de llevarla a la estación.

Según López Hernández, permaneció una hora o más allí hasta que salieron de vuelta hacia Matanzas, donde la llevaron a la estación de Policía de Playa.

Allí estuvo desde alrededor de las 11:00 am hasta las 5:30 pm. En ese tiempo la vio un médico que le detectó una afectación en el hombro y le dio un paracetamol, que no le alivió nada.

"En total, fueron poco más de cinco horas desde que llegué hasta que alguien vino a hablar conmigo. (...) Finalmente me llevaron a una oficina donde estaba el instructor penal Yordanys que me hizo una advertencia, que no firmé. No fui instruida de cargos", precisó.

Alina dio las gracias a todas las personas que se preocuparon y exigieron su liberación y que denunciaron "a los sicarios que hoy cometieron violaciones y atropellos enormes".

Agregó que este viernes dará detalles de su conversación con el oficial, pero que antes irá al hospital a atenderse el hombro.

El jueves por la mañana, la hija de la destacada profesora y activista denunció que su madre había sido detenida arbitrariamente cuando intentaba viajar a La Habana.

"Solo me pudo decir eso y que me llamaría en unos minutos. No lo hizo, así que esperé 30 minutos y la comencé a llamar nuevamente y no me responde el móvil. La tienen incomunicada y privada de su libertad (que ya le fue devuelta después que se cobró la multa)", señaló entonces.

Alina Bárbara López Hernández, quien reside en Matanzas, fue enjuiciada en noviembre pasado por un presunto delito de desobediencia, luego de que en abril de 2023 saliera con un cartel al parque central de esa ciudad para exigir la liberación del escritor y periodista Jorge Fernández Era.

Tras el juicio, fue considerada culpable y sancionada por el Tribunal Municipal de Matanzas a pagar una multa.