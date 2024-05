Animalistas rescatan a un perro maltratado en finca de Mayabeque

Animalistas cubanos rescataron a un perro que habían dado en adopción y lo tenían en una finca en la provincia de Mayabeque en deplorables condiciones y fue maltratado físicamente.

Yenney Caballero, activista en defensa de los animales, documentó en redes sociales el rescate esta semana de Yanko, un perro que había sido comprado por ella y otros animalistas y dado en adopción a una persona en Güines que, al no poder atenderlo, tuvo que entregarlo a un hombre en una finca de esa localidad.

Sin embargo, según el testimonio de Caballero, el señor lo utilizaba como custodio y lo mantenía en “pésimas condiciones”.

Caballero denunció que Yanko, de raza Pitbull, tenía un golpe en un ojo y lo mantenían amarrado en el fango, debajo de una carreta, razones por las cuales decidieron ir hasta el intrincado lugar para rescatarlo.

Captura de Facebook/Yenney Caballero

“Por los animales soy capaz de todo. Quién dijo que Yanko es custodio de una finca. Ningún perro que pasa por mis manos tiene este triste final. Voy al fin del mundo si es necesario, por devolverle la felicidad”, escribió Caballero en un post de Facebook.

“Cuando los doy en adopción, le doy seguimiento”, afirmó. “Yo quería verle la cara a ese hombre que dijo que él no devolvía al perro ni lo vendía. Quien compró a este perro fui yo, con la ayuda de muchos de ustedes, por algo le hice planilla de adopción. Suerte que no puso resistencia cuando le dije ‘Me llevo al perro’; estaba dispuesta a todo. Allí en esas pésimas condiciones no se quedaría”.

Caballero agradeció a su amigo, el también animalista Alberto Luiz Cruz, por ayudarla en el rescate del canino.

“Nos llenamos de fango, montamos en una carreta, caminamos muchos kilómetros bajo el sol, pero Yanko está a salvo, seguro y muy feliz”, expresó en la publicación acompañada de un video y fotos del perro y ellos luego del rescate.

Caballero es una de las activistas de protección animal más visibles en redes sociales. Recientemente, denunció el caso de los perros que fueron asesinados en Mayabeque y su carne vendida como si fuera de cerdo o carnero, y como picadillo.

A mediados de abril, tres hombres fueron detenidos en San José de las Lajas acusados de matar perros y vender su carne.

En otro hecho de maltrato animal, causó gran indignación entre activistas y la ciudadanía el sacrificio de un caballo de carreras, que fue decomisado a su dueño por autoridades del municipio San Antonio de los Baños, en Artemisa, y llevado al matadero para quitarle la vida, supuestamente porque padecía una infección.