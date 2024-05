Ministra de Comercio Interior visita bodega con huevos y leche en Cuba

La titular del ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Betsy Díaz Velázquez, visitó una bodega del municipio artemiseño de San Antonio de los Baños en la que había abundancia de huevos y leche en polvo.

El hecho resulta una noticia de primera plana en los momentos actuales, en los que la población cubana se ve afectada por la mayor escasez de alimentos de su historia, por la lenta extinción del racionamiento estatal y la libreta de abastecimiento, y por un aumento del riesgo de inseguridad alimentaria que sigue sin llamar la atención de los organismos internacionales.

Además de cartones de huevos y paquetes de leche en polvo, la bodega visitada por la ministra en San Antonio de los Baños, de la que no se mencionó el nombre, tenía un surtido de productos normados que habitualmente los cubanos echan en falta mes tras mes, que reciben con retraso, o que no reciben y quedan “pendientes” hasta nuevo aviso.

Entre los productos normados, había arroz importado (7 pesos la libra), azúcar (5), café (11), chícharos (5), compota (0.30) y hasta un kilo de “arroz gratis”, posiblemente de donaciones recibidas. También había productos de aseo y otros pizarrones ilegibles, llenos de anotaciones.

Cabe destacar de la visita, el hecho insólito de que no hubiera nadie haciendo cola con tantos productos deficitarios a la venta. La ministra también recorrió un comedor popular, del que solo se publicaron fotos de las mesas puestas, con los platos vacíos y ni un solo comensal.

San Antonio de los Baños, epicentro de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), parece estar al día en la entrega de la magra canasta básica de alimentos que subsidia y entrega el Estado a través de la libreta de abastecimiento.

Sin embargo, basado en anteriores experiencias y conociendo el funcionamiento de la maquinaria propagandística del régimen cubano, hay motivos para sospechar que la bodega visitada por Díaz Velázquez fue aprovisionada ex profeso.

La visita de la ministra tuvo como objetivo “constatar el cumplimiento de las acciones que se realizan en la provincia de Artemisa con vista a la Rendición de Cuenta del organismo ante la Asamblea Nacional Cuba”, según la cuenta del MINCIN en Facebook.

No se trata de un objetivo menor, teniendo en cuenta el tenso cruce que sostuvo en diciembre pasado Díaz Velázquez con el presidente de la Asamblea Nacional del poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, quien expresó su “mandato de atender una cosa tan sensible como la gastronomía popular para la gente de menos ingresos” con enérgicas palabras.

Reunidos en la Comisión de Atención a los Servicios, que sesionaba previo al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, Lazo Hernández utilizó un tono enérgico de reproche al informe presentado por la titular del MINCIN.

“Yo me estoy refiriendo a un poco a la sensibilidad, ¡a que no nos traguen las ideas del capitalismo, chica! ¡Vaya, eso es lo que estoy diciendo, que no nos trague! ¡Qué solamente aquí para que las cosas funcionen bien tienen que ser privadas!”, dijo Lazo a la ministra que le sostuvo la mirada con gesto reconcentrado y desafiante.

Con el cartón de 30 huevos a un precio de 3,500 pesos y el kilo de leche por encima de los 2,000 pesos, la ministra Díaz Velázquez acudirá a rendir cuentas ante la ANPP mostrando los resultados de visitas como la de este jueves a San Antonio de los Baños.

Hay alimentos en las bodegas, hay comedores sociales, los barcos ya fluyen por el Canal de Panamá cargados de arroz para Cuba y llega la primavera a los congelados ríos de Canadá por donde se transporta el chícharo que consumen los cubanos. Lo que pasa es que se mantiene "el bloqueo".