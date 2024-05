Ulises Toirac tras oferta de Andy Vázquez: "No me cojan pa' posturear"

Ulises Toirac Foto © Facebook / Ulises Toirac

El humorista Ulises Toirac compartió un texto en su perfil de Facebook, horas después de que su colega Andy Vázquez le ofreciera una habitación en su casa en Florida si decide irse de Cuba.

Sin mencionar nombres ni hechos, Ulises reveló que tiene amigos que lo han ayudado "sin publicarlo" y señaló que esos gestos deben hacerse en silencio.

"Caballero, yo los quiero a todos y a todos los abrazo, pero no me cojan pa' posturear. Tengo muchos amigos que me han ayudado. Y lo han hecho sin publicar una palabra. Amigos que han ayudado con lo poco que pueden y amigos que gastado una cantidad considerable de su bolsillo. Ni uno solo ha publicado una palabra", expresó.

"Lo primero que hace alguien que va a ayudar es comunicárselo a quien va a ayudar. No publicarlo sin haber contactado. Las redes no son la vida real. La vida real va afuera. Un beso y un abrazo y los sigo queriendo como siempre", agregó.

Esta semana, Ulises concedió una entrevista al Observatorio de Derechos Culturales en la que contó que hay días en los que se levanta y está dispuesto a irse del país, y otros en los que sigue empeñado en quedarse.

"Aquí tienes una habitación en mi casa disponible", le ofreció Andy en la publicación de CiberCuba en su muro de Facebook, un gesto que al parecer no le gustó demasiado a su colega.

En su entrevista, Toirac habló de la censura que sufre en Cuba y detalló el dilema que tiene para decidir si emigra o no. Por un lado, en su país "artísticamente no me queda nada por hacer", y por otro, "comenzar en cualquier sitio a los 60 es un desafío épico", dijo.

El comediante ha viajado varias veces a Miami años atrás, pero siempre optó por volver a su país.

En 2022, tuvo que salir al paso a rumores que se propagaron en las redes diciendo que había emigrado, y compartió un texto en Facebook para aclarar que no se había ido.

"Sigo aquí (...) en parte por mi voluntad y en parte por las circunstancias. No soy paladín de un exacerbado patrioterismo, simplemente el centro de mis trabajos y mi familia se ha mantenido en Cuba", aclaró entonces.

Por su parte, Andy Vázquez emigró a Estados Unidos en 2019 tras ser expulsado de la televisión cubana por sus opiniones en redes.

En aquel entonces Ulises se pronunció públicamente afirmando que la televisión cubana "no va a salir de su laberinto", y que el caso se había ido de control por querer culpar a los realizadores de Vivir del Cuento, cuando lo cierto era que ellos "se opusieron con todas sus fuerzas a la medida".

El intérprete de Facundo Correcto logró llevar con él a su esposa y a su hija en agosto de 2021, casi dos años después de su partida. A comienzos de año se mudó a Cape Coral con la familia y en los próximos días debe nacer su segunda niña.