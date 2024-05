Cubano triunfa en TikTok con su explicación de cómo es librarse de una mujer cubana

¿Cómo deshacerse de una mujer cubana? Esta es la pregunta que ha tratado de dar respuesta el tiktoker cubano que se identifica en la plataforma bajo el nombre de @jacolove7.

Según este joven, simplemente desprenderse o librarse de una mujer cubana es muy difícil, ya que, según su opinión suelen ser muy insistentes y tratarán de hacer cualquier cosa por mantenerte a su lado.

El video del cubano está triunfando en TikTok con miles de reproducciones debido a su simpatía y punto de vista basado en su experiencia con las mujeres.

Aunque su público femenino, en su mayoría, no está de acuerdo con lo que plantea, pues consideran que la mayoría de las mujeres cubanas salen para siempre de una relación cuando no les conviene.

"Yo soy cubana no soy así", "Pues soy cubana y soy yo la que salgo rapidísimo. Hay más en la calle", "Soy cubana, jamás se me ocurriría hacer eso" o "El no está hablando de las cubanas, porque no somos así", son algunos de los comentarios que figuran en el post.