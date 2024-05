Se cumplen tres años de la desaparición de la adolescente Maydeleisis Rosales en La Habana

A tres años de la desaparición de la menor Maydeleisis Rosales Rodríguez en Centro Habana las plataformas feministas de la isla urgieron a las autoridades a emitir una alerta oficial por la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Cuba.

En un mensaje posteado en Facebook la plataforma YoSíTeCreo en Cuba recordó que "hoy se cumplen años de que fuera vista por última vez Maydeleisis Rosales Rodríguez, a sus 16 años de edad, en el municipio de Centro Habana".

El emotivo post afirma "Mayde, no te olvidamos y tu alerta sigue abierta", al tiempo que expresa solidaridad con la familia, especialmente con la madre de la adolescente, Isis Rodríguez Ameneiro, quien no ha cesado en su reclamo porque la búsqueda continúe.

Publicación en Facebook

"Llamamos a las autoridades a seguir investigando este caso y mantener informada a la familia. Reiteramos el reclamo al Estado de la urgencia de una alerta oficial por la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Cuba", expresa la publicación.

La menor fue vista por última vez el 30 de mayo de 2021 en el parque de Campanario y Malecón, en el municipio Centro Habana, vestida con una licra estampada y un pullover gris. Desde entonces no se ha encontrado ninguna evidencia de qué le sucedió.

"A su madre, Isis Rodríguez Ameneiros, lo primero que le dijeron en la estación de policía era que a su niña la habían desaparecido porque seguramente era prostituta. Cuestión que le ha repetido, con minuciosidad, a varios de sus familiares", cuestionó.

En junio del año pasado, Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente desaparecida, dijo estar muy decepcionada con el trabajo de la Policía en el caso de su hija.

Señaló que al momento de la desaparición ambas tenían las mejores relaciones y que igual se llevaba muy bien con su papá.

"Ha sido muy duro para mí, demasiado duro, muy duro, porque no es fácil, es mi hija y están todas sus pertenencias aquí, todas sus cosas aquí y es duro levantarme todos los días y pensar dónde ella pueda estar, si está bien, si está mal, si ha sucedido algo, si me la están maltratando, si es verdad lo que se especula por ahí, que ella está embarazada y no quiere virar por miedo", señaló la mujer, visiblemente emocionada.