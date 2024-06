La Diosa y Rey El Mago comparten momento "íntimo" en las redes: ¿Quién gana, la bola o la mazorca?

La Diosa y Rey El Mago forman una pareja muy divertida y también atrevida, si es que así se le puede llamar a esos videos que comparten en las redes llenos de insinuaciones.

“Momentos muy íntimos”, escribió la cantante junto a un video en su Instagram con la última ocurrencia de ambos.

Resulta que la pareja estaba inmersa en una conversación profesional que se vuelve personal entre besos y caricias, y que al final no concluye como algunos seguramente habrían esperado.

“Terminé la canción ya”, se le escucha decir a Rey entre muestras de cariño a su pareja y esta reacciona muy contenta ante la noticia, pero rápidamente su actitud se transforma en un regaño.

“Ay Rey, pero no me… ¿Por qué tú me halas la mano así? No me gusta que me hales la mano así”, le dice aparentando seriedad y aunque las miradas de ambos van hacia abajo los seguidores no pueden ver absolutamente nada de lo que está pasando en realidad porque en el video sólo se ven sus rostros.

“Es que tú nunca me tocas la mazorca”, le reclama Rey a La Diosa y esta vuelve a repetirle que no le gusta que le tire de la mano de esa manera.

Dispuesto a ganar esta batalla, el productor finalmente le revela el problema que hay entre los dos a modo casi de súplica: “Pero yo te toco la bola, tócame la mazorca”.

Al final no sabemos a ciencia cierta quién lleva las de ganar en esta historia, si la bola o la mazorca, o si se trata simplemente del anuncio de un próximo tema musical, porque La Diosa no puede contener la risa y termina la conversación a carcajadas.

El video de la pareja provocó alguna que otra crítica por las insinuaciones que incluía, pero muchos seguidores de la artista rieron con la ocurrencia.

“Ay pobrecito chica me dio hasta lastima”; “Esa calentardera sí que no es buena Rey”; “Diosa mi amor no seas mala con Rey, jaja recuerda que tú tienes la llave donde manda Toto no manda…”; “La mazorca de 40 libra nuevo tema”; “Qué viva el amor, abajo la envidia”; “Ay no son fácil ustedes. Me encanta la pareja y la familia que tienen”; “Ay con la carita que Rey la mira son puro amor”; “Me meo Diosa no seas mala con Rey, espera ahora a los envidiosos dando su humilde opinión”, escribieron algunos en los comentarios.