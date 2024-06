Cubana permanece desaparecida tras casi seis meses en La Habana

La joven cubana Karildi Marín permanece desaparecida tras casi seis meses en La Habana y su familia sigue viviendo en la agonía de no tener noticias sobre su paradero.

Su hermano Yoandri Marín compartió un mensaje en su muro de Facebook en el que manifiesta su frustración a la vez que ratifica su decisión de continuar la búsqueda.

"No puede ser posible que ya mi hermana lleve casi seis meses desparecida y hasta ahora no tengamos algún progreso que nos lleve hacia una respuesta clara sobre la desaparición. El tiempo pasa pero el dolor sigue siendo el mismo y creo que cada día se incrementa, pues la incertidumbre es muy dolorosa. El no saber hace de esto una latente incertidumbre sobre qué puede haber sucedido", dijo.

"Solo le pido a Dios que te proteja y te guarde de toda maldad. Tu familia seguirá puesta hasta dar contigo por qué entre cielo y tierra nada puede ocultarse...", agregó.

Captura de Facebook / Yoandri Marín

Yoandri confía en que la justicia divina pase factura a todo el que le ha hecho mal a su hermana, pero también exige responsabilidad a las autoridades.

"Resuelvan el caso de mi hermana, que el tiempo corre y no es un día ya de su desaparición, ya son casi seis meses. Necesitamos respuestas", subrayó.

A pesar de la tristeza, la familia de Karildi mantiene aún la esperanza de que aparezca.

Su padre le dedicó un emotivo mensaje el pasado Día de las Madres en Facebook, donde compartió varias fotos de Karildi en su rol de mamá, incluida una de cuando estaba embarazada poco tiempo antes de dar a luz, y otras con su niña, que ahora tiene poco más de un año de nacida.

"Un camino de bendiciones para mi nieta y su mamá", escribió Tomás Marín.

El agobiado padre denunció la inacción y el poco interés de la Policía en la búsqueda de la joven.

"Los oficiales que tienen que ver con el caso no hacen ni pinga echándose aire en el culo. Seguro estoy que si fuera la hija de algunos de ellos ya hubiera aparecido. Esto es Cuba, el que no tiene padrino no se bautiza", subrayó.

También Yoandri, quien en estos seis meses no ha dejado de pedir ayuda en Internet para que se siga difundiendo la foto de Karildi y el caso no se olvide, ha denunciado la ineficiencia de las autoridades.

El pasado 17 de abril el trabajo policial y aseguró que "quienes tienen que velar por la tranquilidad ciudadana no hacen su trabajo correctamente".

"No hay indicios de ella, ¿por qué si ya se han proporcionado pistas sigue sin aparecer algún sospechoso?", cuestionó.

Días antes, cuando faltaban pocos días para que se cumplieran cuatro meses de la desaparición de la muchacha, el joven escribió un mensaje en el que expresó cuánto extrañaba a su hermana.

"He sufrido mucho estrés, hasta se me estaba cayendo el pelo, por eso decidí continuar con mis ejercicios. Solo le pido a Dios que me cuide a mi hermana y me ayude a dar con su paradero", afirmó.

Karildi Marín tiene 24 años y reside en Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Desapareció la noche del 14 de diciembre cuando salió a una fiesta en el Cerro y desde entonces nadie ha sabido más de ella.