Seidy La Niña calienta con otro estreno explosivo: "Hacerlo rico"

Seidy La Niña está de estreno con otro tema explosivo que ya está calentando las redes sociales y a todos sus fanáticos: “Hacerlo rico”.

La cantante lanzó la canción junto a un videoclip en el que no deja mucho a la imaginación y se debate entre la sensualidad y la provocación.

“Yo soy la mulatona del sabor la que anda arriba de lo mal hecho, si en el 23 te la eché… en el 24 vuelvo y te la echo”, escribió al anunciar el lanzamiento en su perfil de Instagram.

Junto a un fragmento del video candente y lleno de insinuaciones agregó respondiendo a uno de sus seguideros: “Se llama ‘Hacerlo rico’ y ya está disponible en tú plataforma digital favorita y el video mi amor por mi canal de YouTube”.

Otra vez la cantante hizo gala de unos cuantos movimientos prohibidos, pero ahora encima de una cama.

“Mira que tú me tira pulla / Y yo caso no te hago / Pero controla a tu marido / Que está reaccionando a mis estados / Se que te hiciste un perfil falso / Y estás arriba de to’ lo que publico / Yo no tengo la culpa de gustarle a tu jevito / No es estar rica / Es hacerlo rico”, dice una parte de la letra de la canción.

Si querías escuchar un nuevo tema explosivo de Seidy La Niña, “Hacerlo rico” es lo que estabas esperando: