Preso político denuncia pésima alimentación en las cárceles de Cuba

El activista y preso político cubano Ángel Cuza Alfonso denunció este martes la pésima alimentación que reciben los reclusos en el centro penitenciario Combinado del Este, en La Habana.

Desde la red social X, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos compartió una grabación en la cual el reo expone las malas condiciones del espacio donde convive con personas de la tercera edad carentes de atenciones básicas.

La comida está pésima, mayormente en estado de putrefacción, lo más inhumano que se puede comer en una prisión, declaró Cuza, quien señaló, además, el fallecimiento de dos adultos mayores debido a negligencia médica en el reclusorio.

No es la primera vez que el colaborador del medio digital CubaNet alza su voz por los malos tratos en la cárcel, pues en abril pasado le confesó a su esposa Dianelis Romero que “todo está pésimo, tremenda hambre, lo único que me pide que le lleve bastante comida; mucha hambre, muy mala alimentación”.

El sentenciado a un año y seis meses de cárcel por el delito de “desorden público” dijo que “medicamentos no hay, no hay nada. En la calle no hay, imagínate allá adentro en la prisión, menos que menos”, afirmó en esa ocasión a Martí Noticias.

En enero del presente año varias organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de prensa independientes suscribieron una carta en la cual reclamaban por la liberación de Cuza y denunciaban las injusticias de su detención.

"El hecho por el que fue condenado se remonta al jueves 1ro de diciembre de 2022, cuando fue detenido junto a Lázaro Rolando Kessel Barrueto y Yasser Rivero Bonni, al intentar comprar alimentos en una tienda del municipio Centro Habana. La situación que enfrenta el activista evidencia la arbitrariedad de la detención y del proceso legal en su contra".

Actualmente, Cuza integra la lista de más de 1000 presos políticos registrados en Cuba, según datos de la ONG Prisoners Defenders, que en noviembre de 2023 publicó en su página web un estudio que revela también la existencia de 28 menores de edad cumpliendo condena.

Hace menos de un mes, Yoanky Báez Albornoz, condenado a 14 años de privación de libertad tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue golpeado por oficiales del Combinado del Este, denunció uno de sus compañeros en prisión.

En un audio publicado en la red social Facebook por el activista de derechos humanos Ángel Moya Acosta, el recluso Ángel Castro Cabrera relató que, alrededor de las 7:20 de la mañana del pasado 14 de mayo, Báez fue víctima de la represión de los uniformados identificados como Bryan y Jancarlos, en el reclusorio ubicado en La Habana.

El prisionero -perteneciente a la compañía 1301- expuso la situación de Báez y calificó de “abusadores y torturadores” a los miembros del Ministerio del Interior, uno de los órganos represivos de la dictadura castrista.

Ante tal tesitura, Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol y que, incluso, uno de los carceleros podría ser juzgado en un Tribunal Militar.