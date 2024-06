Seidy La Niña: "Si me puse 'la reina' fue porque mi corona me la construí yo"

Seidy La Niña compartió en sus perfiles de Facebook e Instagram una reflexión sobre su trayectoria musical, resaltando tanto los retos que ha enfrentado como los logros alcanzados.

En sus publicaciones, la cantante cubana que reside en Estados Unidos desde hace 25 años, expresó su gratitud hacia sus seguidores por el apoyo que ha sido clave en su desarrollo artístico.

"He trabajado mucho en este último año y gracias a ustedes mi música está siendo escuchada. Cuando escuches personas que hablan mal de mí pregúntales cuántas veces me ayudaron. Esto es solo el principio de mi evolución musical, con los hijos de Dios nadie puede. Me puse la reina yo porque mi corona la creé yo", comentó en Facebook, junto a capturas de videoclips musicales en Youtube, como "No Pienso Discutirlo Con Nadie", "Mulatica", "Tatuaje", "Más Perra Que Bonita", y "Cuando Todo Se Acabe", entre otros, que han tenido muy buena acogida en la plataforma.

En Instagram, La Mulatica compartió otra reflexión muy similar: "En la vida nada es casualidad. Mi camino no ha sido fácil y mucho más por ser mujer. Pero no importa, seguimos adelante con la bendición de todo lo que me acompaña y me guía. Si me puse la reina fue porque mi corona me la construí yo", dijo en un post que cerró con el anuncio de un nuevo tema que al parecer se titulará "Evolución".

Las publicaciones recibieron una respuesta positiva de sus seguidores, quienes elogiaron su esfuerzo y autenticidad: "Bendiciones miles Seidy. Son muchísimas las personas que te quieren y te siguen. Que te resbale las personas que piensan mal de ti. Eres única Seidy, se te quiere"; "Tú tienes tus números negra uno mariao contigo. Pero sí estás generando, éxitos"; "La reina"; "La mía"; "La Queen de la sabrosura"; "Reina, mamacita e inteligente"; "Has hecho muy buen trabajo y solo es el comienzo del camino bendiciones y sigue enfocada en tu música"; "Muchísimas felicidades, te lo mereces. Y te llegarán muchas bendiciones para ti y tu linda familia"; "No pensé que llegaras tan lejos! Pero aquí estás!!!! felicidades", le dijeron.

Mientras, la artista sigue disfrutando de la buena acogida a su último estreno "Hacerlo rico" y precisamente bailándolo con su papá se dejó ver hace unas horas en un divertido vídeo subido a las redes este domingo, Día de los Padres.