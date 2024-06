Piden esclarecer diagnóstico médico de adolescente grave en hospital de Santiago de Cuba

Joven en estado crítico Foto © Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Familiares de Héctor Eduardo Tamayo Burgos, de 17 años, piden esclarecer el diagnóstico médico del adolescente, quien se encuentra grave en un hospital de Santiago de Cuba.

Los allegados al joven cuentan que ha estado ingresado en el Hospital Infantil "La Colonia" en Santiago de Cuba por más de una semana, y los médicos aún no han identificado la causa de su condición crítica.

Inicialmente, Tamayo Burgos fue admitido en una sala de Misceláneas debido a la falta de camas en terapia intensiva. Desde hace tres días, el joven se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece en estado vegetativo, con oxígeno y otros soportes vitales, explicó un familiar al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Su prima, Yurina Otero Tamayo, comentó que "primero lo tenían en una sala de Misceláneas porque en terapia no había cama. Ahora no habla y le tienen con oxígeno y todo puesto, está como en estado vegetativo y lo más triste es que los médicos no dan un diagnóstico".

Publicación en Facebook

Héctor Eduardo, estudiante de 11no Grado, reside en el Reparto Luis Dagness en Altamira con su padre, Eduardo Tamayo Rodríguez, mientras que su madre se encuentra recluida.

"Estamos desesperados, solo dicen que está crítico. Lo que queremos y exigimos es que nos den un diagnóstico para que sea tratado y él no sufra más", añadió su prima.

La provincia de Santiago de Cuba enfrenta actualmente una compleja situación epidemiológica con la confirmación de la circulación de cuatro virus: dengue, influenza, oropouche y SARS-CoV-2, este último causante de la COVID-19, según alertaron fuentes oficiales el miércoles.

Aris Batalla, representante de la Cruz Roja en Santiago de Cuba, alertó en Facebook que la presencia de estos virus pone en riesgo a la población, la cual debe extremar las medidas preventivas en medio de una extrema escasez de medicamentos como analgésicos y antipiréticos.

A su vez, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán, reconoció que el país no cuenta con combustible para fumigar contra los mosquitos, en medio de una creciente presencia del virus oropouche en Cuba.

En ese contexto, la víspera trascendió que el hospital provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba se encuentra colapsado, sin camas ni recursos, para atender la creciente llegada de pacientes.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada publicó en su página de Facebook imágenes y el testimonio de una persona según la cual, un familiar llegó al centro médico con falta de aire, y no había botellones de oxígeno, estaban reservados para casos graves.

Relató, además, que la sala de observaciones estaba colapsada, llena de moscas y sin camas ni aire acondicionado, a pesar de la pandemia de fiebre del Oropouche y dengue que afecta ese territorio.