Publicación de Sandro Castro desata las críticas de cubanos: "Viviendo del comunismo"

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, continúa presumiendo de su vida de lujos en redes sociales, donde publica fotos en las que se muestra con actitud relajada y sin preocupaciones, en un momento en que la mayoría de sus compatriotas atraviesan una vida de penurias.

En esta ocasión compartió una imagen tomada en un lugar bucólico, sentado en un amplio sofá rodeado de plantas, con una bebida y un celular en la mesa, mientras él mira a la cámara con actitud retadora.

La publicación ha generado multitud de críticas de cubanos indignados por el desparpajo del joven, que no duda en exhibir su suntuoso estilo de vida, tan alejado de las necesidades que golpean diariamente al pueblo. | EN CUBAA la izquierda, Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, presumiendo su vida de lujos en redes sociales, con tenis Nike, whiskey y por supuesto, el último iPhone incluidos.A la derecha, una anciana en La Habana, rebuscando comida en la basura. Una imagen… pic.twitter.com/FzcMlv7WuZ— UHN Plus (@UHN_Plus) July 3, 2024

"Qué clase de cara de vive bien, y el pueblo de verdad pasando mil necesidad. Y hasta cierran las mipymes porque se enriquecen los dueños jajajaja, y este viviendo la vida", comentó uno.

"No lo critiquen más, pobrecito, miren qué mal vestido, sin zapatos. Ah, y ahí donde lo ven es que está tomando un diez y una merienda mientras trabajaba en el campo a pleno sol de verano", ironizó otro.

"Disfruta, que pa' eso tu abuelo sacrificó un pueblo entero", señaló un tercero.

Varios le preguntaron con sorna si en su casa le quitan la luz o si se filtra cuando llueve.

"Me gustaría ver una foto tuya en algún barrio marginal de La Habana llevándole comida a alguno de esos niños con tanta hambre y miseria, que la mayoría de las veces no tienen que comer. Piénsalo, sería un gesto muy bonito de tu parte, sé que no puedes remediarlo todo tú solo, pero se comienza poco a poco y si lo sigues haciendo se te hará una costumbre. Cuánta falta hace que personas como tú ayuden con algo", sugirió con seriedad la internauta identificada como la hija del rey.

"Qué vida se dan él y su familia, mientras miles de cubanos están en la extrema miseria. Abajo los Castro", dijo otro.