Habla madre del fallecido actor cubano Carlos Massola: “Era mi único hijo”

La madre del actor cubano Carlos Massola, fallecido en La Habana el pasado miércoles 3 de julio, manifestó este sábado su sentir por la muerte de su único hijo.

Gladys Escandell Pérez agradeció las muestras de respeto y solidaridad que ha recibido por parte de amigos de su hijo, entre los que contó, sin nombrar, a directores y actores cubanos, pero también criticó a aquellos que han tenido opiniones malintencionadas.

“A todas las personas que se han solidarizado con su muerte, se los agradezco muchísimo, pero también hay personas que no han dicho las verdades como se dicen”, dijo en un video publicado en el medio independiente Cubanet.

“Así y todo, en estos momentos, aquí en Cuba hay compañeros que han trabajado con él… que me han llamado, se han solidarizado conmigo, porque me conocen y saben que mi mente en estos momentos y en todos los momentos ha estado en perfectas condiciones”, confesó la mujer.

Sobre los días antes del fallecimiento de su hijo y los hechos que desencadenaron en la repentina muerte de Carlos Massola, su madre contó que fue decisión de su hijo encerrarse en el cuarto durante cuatro días y ni siquiera a ella le quiso abrir la puerta.

“Carlos se negó a ir al médico, él se sentía mal y yo por no disgustarlo, porque él se sentía mal, no le abrí el cuarto, si le decía por la puerta que tenía que ir al médico, pero él se negó”, comentó en el video, que en pocos minutos de haber sido publicado recibió varias muestras de respeto hacia el actor fallecido y hacia su madre.

Sus palabras las dijo como aclaración para “las personas que han divulgado cosas que no son. Si él se encerró en ese cuarto es porque no quiso ver médico, no quiso ver nada. Fue su decisión”, repitió la mujer de 84 años.

“Carlos era mi único hijo, ¿quién no ama a un hijo?, por favor, respeten un poco”, pidió entre lágrimas a aquellos que no han mostrado compasión en sus críticas hacia el fallecido actor.

Carlos Massola falleció en La Habana a los 62 años de edad de un shock hipovolémico, según dictaminó un médico de la familia. Sus restos fueron incinerados como era su voluntad, según dio a conocer CubaNet citando fuentes familiares.

Tras siete horas de espera del carro fúnebre, denunciadas por su hija en una pequeña directa en Facebook, el cadáver del artista fue sacado de su vivienda en el municipio Cerro con ayuda de los bomberos y trasladado a la funeraria Bernardo García, sita en la calle Zanja, el pasado miércoles.

La madre de Massola acompañó durante muchas horas el cuerpo sin vida de su hijo.

Massola se había convertido en una figura incómoda para el régimen por sus denuncias de los abusos del gobierno cubano, por ello su muerte fue completamente ignorada por las autoridades culturares de Cuba.

Ninguna institución cultural oficial ni medios de prensa estatales se pronunció sobre su fallecimiento.

En medio del silencio oficialista imperante, la Asamblea de Cineastas Cubanos publicó el jueves, más de 24 horas después del deceso, un tímido texto en el que lamentó el hecho, al tiempo que empleó un par de eufemismos para aludir a la rebeldía política del actor.

A pesar del silencio en el ámbito oficial, Massola recibió el homenaje de muchos de sus colegas y el cariño del pueblo, que supo apreciar el valor que tuvo el actor de manifestar sus ideas políticas y denunciar al gobierno por su ineficacia y corrupción, y por las violaciones de los derechos humanos y la represión de las libertades.