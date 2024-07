Identifican al quinto fallecido en trágico accidente de tránsito en Camagüey

Una quinta persona ha sido identificada entre los fallecidos por un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado jueves en la carretera que lleva a la playa de Santa Lucía, en Nuevitas, provincia de Camagüey.

La víctima se identificaba en Facebook como Maykel Tope, aunque su nombre real, al parecer, era Rafael Rodríguez, y fue despedido por familiares y amigos en redes sociales.

“Que falta me vas a hacer mi vida, yo te voy a amar siempre, tú eras mi razón de vivir, pero me dejaste lo más valioso que tenemos, nuestras princesas que te aman tanto y sé que tú nos vas a proteger desde el cielo. Te amo mucho mi amor”, escribió la esposa del fallecido, Linda Bonet en la red social Facebook.

Captura de Facebook/Linda Bonet

Su publicación ha sido comentada por varias personas que lamentaron la muerte de este padre cubano.

Otro usuario, Sandor Pichardo, también dejó sentidas palabras por este lamentable evento, en el que anteriormente fueron identificadas cuatro personas fallecidas.

“Mi hermanazo, aun no me creo la noticia, solo le pido a Dios que te acoja en su santo reino, todo el que te conoció en vida sabe que fuiste un súper hombre, padre y amigo. Me quedo con esos recuerdos de cuando aprendimos a manejar, de todas las mentiras que nos echábamos en el parque cuando la noche estaba floja de carreras, esto no es un adiós mi bro, sino un hasta pronto, hermano”, escribió.

Captura de Facebook/Sandor Pichardo

El siniestro por el que murió Maykel ocurrió en la comunidad Las 80. El automóvil que impactó a los jóvenes se volcó tras el choque, cayó en una cuneta y se incendió, muriendo dos de sus ocupantes “calcinados por la explosión”, informó CubaNet. Otras dos personas que viajaban en los asientos delanteros de este vehículo lograron salir con vida.

De manera inmediata fueron identificados dos de los fallecidos: los jóvenes Cliver Álvarez Mayo, de 17 años, quien murió de manera instantánea; y Dailenis Silva, de 19 y que murió en el hospital de Nuevitas. Ambos residían en el municipio de Manatí, en la provincia de Las Tunas.

Este viernes, a la identificación inicial se unieron las otras dos víctimas: Milagros Hernández, obtenida por Cubanos por el Mundo, y CiberCuba pudo confirmar que la cuarta víctima es Yamila Marín, conocida por sus allegados como “Yami”, residente en Camagüey y quien era amiga de Milagros.

Rafael, al parecer, era uno de los dos heridos reportados de gravedad en el grave accidente.

“Fue un choque entre dos carros. Uno venía saliendo de la playa y se impactó contra otro que estaba estacionado en la senda contraria. Según me dijeron el chofer había ido a orinar”, dijo una fuente a Cubanos por el Mundo.

El auto que salía de la playa -que fue el impactó contra el auto estacionado- se incendió tras el accidente.

A pesar de la magnitud del suceso, ni las autoridades ni medios de prensa locales han brindado información sobre el fatídico siniestro, que ha conmocionado tanto a residentes de Camagüey como de Las Tunas.