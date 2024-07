"Me cansé del hambre, los apagones y las mentiras": Joven cubano cuenta por qué decidió emigrar

Un joven emigrante reflexionó en las redes sociales sobre las razones que lo obligaron a emigrar de Cuba, señalando que en la nación caribeña no tenía futuro ni él ni su familia: “Me fui porque quiero darle una vida digna a mi vieja”.

En TikTok, @soonivip dijo que Cuba duele, aludiendo a la crisis económica que predomina en el país y que ofrece muy pocas oportunidades a los jóvenes: “Sentía que allá no tenía futuro”.

“Aunque me rompiera el lomo trabajando, no me alcanzaba ni siquiera para comprar un cartón de huevos,” señaló el cubano, quien advirtió sobre la galopante inflación que impide a las personas acceder incluso a los alimentos más básicos.

“Me cansé de los apagones, del hambre, de las mentiras, de ver tantas caras tristes, y tanta miseria por todos lados”, señaló el tiktokero.

“Y por supuesto, me fui porque no quiero que mis hijos crezcan en una isla que duele”, finalmente señaló el joven, resaltando que la búsqueda de un futuro mejor para los niños, imposible de lograr en Cuba, es motivo recurrente entre los emigrados.

Este joven, en las redes sociales, profundiza en las razones por las cuales una persona de su edad, decide escapar del régimen cubano. Sin embargo, son las mismas por las cuales emigra alguien de entrada edad.

Recientemente, una cubana llegó a Estados Unidos, reencuentro familiar que fue motivo de alegría.

En TikTok, @yanelisblondin compartió el emotivo vídeo del recibimiento a su madre. Con los habituales globos en mano, se lanza a correr hacia su mamá que era transportada en silla de ruedas hacia ella.

También, el popular youtuber cubano Frank El Mákina compartió un nuevo video en TikTok mostrando cuánto había adquirido por 50 dólares en una compra en Uruguay, aludiendo que la alimentación es frecuentemente una razón para emigrar.

El joven, quien llegó al país sudamericano en diciembre de 2022 junto a su pareja, la también youtuber "Soy Klaudia", decidió realizar este video para aclarar algunas dudas surgidas tras una publicación anterior, donde algunos seguidores cuestionaron el gasto real de $50 en sus compras.