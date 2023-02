La Diosa: Ya mis hijos tendrán futuro, y libres

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa, celebró este sábado los nuevos horizontes que se vislumbran en la vida de sus dos hijos desde que llegaron a Estados Unidos.

“Ya mis hijos tendrán futuro, y libres”, escribió la artista en una publicación de sus redes sociales en la que compartió una foto de ella junto a su hijo mayor Axel y su pequeña de cinco años de paseo en una embarcación en Miami.

Captura de pantalla Facebook / La Diosa

La Diosa cambió su foto de perfil en Facebook por esta nueva imagen, en la que se le ve con una larga melena suelta de color verde fluorescente, sentada en la cubierta de una embarcación de recreo, abrazando a sus dos vástagos.

“¡Que belleza de familia! Están dónde tienen que estar, con un futuro brillante para tus hijos y para ti Diosa, que eres una súper madre”, le comentó una seguidora a la cantante. “Diosa, ¡qué linda! Me encanta como te queda ese pelo, qué bien te ha hecho el viaje. Preciosa foto”, dijo otra.

A finales de enero, la artista, su esposo Rey El Mago y la hija de ambos recibieron el parole humanitario y volaron rumbo a Miami. Artistas, influencers y celebridades del exilio cubano en esa ciudad dieron la bienvenida a la cantante, que –según afirmó el youtuber dominicano Danny Pérez -más conocido como “Destino”- viajó con su familia patrocinada por él.

“Yo fui el que patrocinó a La Diosa. Fin de los rumores”, escribió el influencer junto a una foto con la intérprete cubana, que despidió 2022 deseando "que se vaya todo lo malito" y que solo las buenas vibras llegasen con el nuevo año.

La popular cantante aseguró recientemente que llegó a Miami con todos los deseos de triunfar y salir adelante. Eso incluye un cambio radical en su figura. Según anunció a sus seguidores, se someterá a una cirugía estética en la clínica My Cosmetic Surgery de esa ciudad.

“Me van a hacer una operación completa, voy a hacerme un cambio total (…) My Cosmetic se compromete a cambiar esa Diosa gordita por una Diosa empoderada. Así que esperen a esa nueva Diosa”, aseguró la artista en una transmisión en vivo en esa red social.

Entrevistada en en el programa El Mañanero del influencer Alexander Otaola, la cantante dijo que estar en Cuba “es deprimente, es peor todavía que como tú lo ves. La tristeza en la gente es una cosa que se nota. No hay ambiente de nada, no hay esperanzas de futuro, no hay esperanza de crecimiento, de tu poder tener un mañana”.

"Yo terminé con Cuba. Yo dije que cuando muriera mi madre, yo me iba de Cuba. Yo estaba en Cuba porque mi madre no quería irse, una persona mayor, que se aferra a su vida, a lo que tiene y yo no la iba a abandonar ahí", contestó tajante La Diosa a preguntas sobre su futuro y un hipotético regreso a la isla.

