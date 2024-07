Cubanos protestan en aeropuerto de La Habana para que Wingo les permita volar

Decenas de viajeros cubanos exigieron este lunes a la aerolínea de bajo costo Wingo que les permita tomar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia, durante una protesta en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

“Queremos volar”, demandaron a coro los pasajeros ante funcionarios de la línea aérea colombiana y del aeropuerto, según muestran videos compartidos en redes sociales por los propios perjudicados por la decisión de Wingo de exigir “visa de visitante” a los cubanos para hacer escala en el país sudamericano.

La policía disolvió la manifestación en la terminal aérea en la mañana de este lunes, confirmó Martí Noticias; mientras que varios viajeros se dirigieron al consulado colombiano para demandar una explicación.

El periodista Mario Pentón publicó en la red social X un video del desalojo de los manifestantes por fuerzas del MININT y la Policía.

“En un país normal las autoridades defenderían a sus ciudadanos”, expresó el reportero. “En Cuba, la dictadura más vieja del hemisferio occidental, las fuerzas represivas no aceptan ni siquiera el justo reclamo de quienes lo han perdido todo para comprar pasajes y hoy no los dejan volar. Y después dicen que no se trata de política... Todo se trata de política en ese país”.

Oficiales del MININT y de la Policía desalojaron a los pasajeros que reclamaban su derecho a volar. Collage de capturas de video en X/@MarioJPenton

La medida de Wingo dejó varados a miles de pasajeros la semana pasada, mientras la Embajada de Colombia aseguraba en un comunicado que los ciudadanos cubanos no necesitan visado para una escala en el país.

La aerolínea explicó en una nota posteada en Facebook que, “debido a que Wingo únicamente opera punto a punto, y no cuenta con conexiones, requiere que los viajeros de nacionalidad cubana presenten Visa de visitante al momento de abordar su vuelo. Este documento debe estar emitido por el Consulado colombiano en Cuba”.

La compañía colombiana también dijo que es importante que el pasajero presente un tiquete confirmado de retorno al país emitido por Wingo.

Sin embargo, el Consulado de Colombia en La Habana aclaró que no se necesita visado de tránsito para escalas menores a 24 horas.

La mayor parte de los cubanos que compraron pasajes a Wingo con destino a Colombia tenían previsto proseguir viaje a Nicaragua, con el fin de realizar la travesía por Centroamérica hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos, donde más de 600,000 cubanos han pedido asilo en los últimos tres años.

Miles de residentes en Cuba que planean llegar a la frontera sur de EE.UU. usan la ruta La Habana-Bogotá, Bogotá-San Salvador y San Salvador-Managua para iniciar el trayecto migratorio.

El pasado jueves, fueron desalojadas del Aeropuerto Internacional de La Habana varias personas que exigían explicaciones a Wingo acerca del anuncio de que, a partir de este 8 de julio, se solicitaría una visa de tránsito a los cubanos que planeen volar a Bogotá.

Ningún representante de la aerolínea los atendió, sin embargo, fueron amenazados y obligados por militares cubanos a abandonar el lugar.

Los afectados declararon a Pentón que un teniente coronel los amenazó con llevarlos detenidos. “La aerolínea no respondió, nadie salió a dar respuesta de nada. No sabemos si vamos para la embajada. Entraron boinas negras, entraron policías y nos sacaron”, dijeron.

Un grupo de los cubanos perjudicados por las cancelaciones repentinas de Wingo se personaron el viernes en la Embajada de Colombia en La Habana para pedir explicaciones.

Según testimonios de los reclamantes, el embajador colombiano aseguró entonces que ya se habían presentado demandas contra la aerolínea y esta adoptaría las medidas pertinentes para resolver el problema. Sin embargo, pidió a los afectados tener paciencia mientras se esperan respuestas concretas.

Una mujer que se entrevistó con los funcionarios de la sede diplomática dijo que el embajador le mostró las denuncias presentadas hace dos semanas contra Wingo y le confirmó que Colombia no pide visa de tránsito como alega la aerolínea.

Sin embargo, las personas afectadas consideraron que se trataba de una falacia y no se han ofrecido soluciones reales.

Sobre la información que dio la embajada, una mujer alegó: “Para empezar, esos son trámites tardados, todo: reembolso, demandas, no hay respuestas inmediatas. Para quien perdió el vuelo ya no hay tiempo, para los que viajan en julio tampoco... La opción es agarrar por otra aerolínea... Una aerolínea que se manda sola y unos funcionarios que están 'demandando'. Esto parece telenovela. Todo suena a mentiras”.

Otra viajera fue contundente: “La embajada no llegó ayer a un acuerdo, si no, ya pudiéramos volar, así de simple. Ese panfleto es para la embajada limpiarse”, mientras que otro de los afectados opinó: “Dios quiera y permita que me equivoque. Pero no hay claridad con la solución, la verdad”.

Este incidente ocurrió solo unos días después de que la aerolínea Avianca canceló sus vuelos de La Habana a Bogotá y dejó varados a muchos cubanos, quienes habían vendido sus pertenencias para emprender la travesía migratoria.

En medio de la peor crisis migratoria de la historia del país, los cubanos no tienen instancias para protestar, reclamar ni exigir el reintegro de sus boletos a las aerolíneas o agencias de viaje. Las autoridades del régimen en lugar de apoyar sus reclamos han respondido con represión.