Cubana suplica ayuda tras pasar la noche con el cadáver de su esposo por falta de un carro de Medicina Legal

Una joven cubana publicó en la mañana de este miércoles un desgarrador mensaje en un grupo de Facebook en el que pidió ayuda, pues indicó que su esposo falleció en la madrugada y que todavía sigue esperando un carro de Medicina Legal para el levantamiento del cadáver.

“No me he querido pronunciar por ningún medio dado el dolor tan grande que siento, pero es indignante las cosas de Cuba. Mi esposo falleció 1:45 de la madrugada y son las 10:25 y seguimos esperando un carro de medicina legal porque no hay”, explicó Nathalia González en el grupo de Facebook "Managua, Frank País y Las Guásimas".

La joven añadió que se dirigió a la funeraria de Maulines, sita en el municipio Arroyo Naranjo, y que ellos “están igual”.

Nathalia precisó que el cuerpo de su esposo “está supurando”, y que no hay respuesta para las gestiones que se han hecho. Añadió además que se avisó a la Guardia Operativa y llegaron a las 6 de la mañana.

“Por Dios, si alguien tiene un número de alguna oficina donde se pueda resolver esta situación, que me lo haga llegar. Lo estoy pidiendo desde la voz de una esposa desesperada y una madre destrozada”, concluyó la joven, quien es madre de un niño pequeño, hijo del joven fallecido.

La sobrecogedora súplica de una joven cubana publicada hoy (Captura de Facebook "Managua, Frank País y Las Guásimas".

En el apartado comentarios de la publicación decenas de internautas reaccionaron con una mezcla de indignación y tristeza a la denuncia, y varios calificaron de “falta de respeto” que ni en la muerte se pueda encontrar la paz en Cuba.

Se trata de una conclusión recurrente a la vista de varias situaciones similares denunciadas en los últimos meses, siendo una de las más recientes y llamativas la falta de un carro fúnebre para trasladar al fallecido actor Carlos Massola, un vehículo que en ese caso la familia esperó por más de siete horas.

Sobre la causa del fallecimiento del joven esposo de Nathalia, identificado como Dariel Peña, varias fuentes han confirmado que fue un accidente de moto.

Un internauta le compartió a la desesperada joven el teléfono de una base de transporte y otros comentaristas coincidieron en que la recomendación que mejores frutos dará es ofrecer soborno, que es la única manera en que se resuelve todo en Cuba.

“Cuando hablas de pagar, ahí aparece todo rápido”, concluyó una comentarista.

Tampoco faltaron quienes aludieron a otros casos similares recientes o incluso quien relató que hace siete años ya eso pasaba.

“Es muy triste eso. Hace siete años yo perdí a mi padre y lo tuve que velar en la casa. El carro llegó a la 9 de la noche y había muerto a las 6 a.m.”, describió una internauta.

Al cierre de esta nota no consta ninguna en la publicación de origen -hecha hace tres horas- ninguna actualización sobre el lamentable caso.