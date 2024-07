Joven cubano pide ayuda para salvar su vida en Estados Unidos: "Aquí te dejan morir"

El joven cubano de 19 años Yordanis Nieves Méndez, quien se encuentra encamado debido a un error médico en una operación a la que se sometió en Cuba tras sufrir un accidente, pidió ayuda para salvar su vida en un hospital de Estados Unidos.

En un conmovedor video dónde agradeció la campaña para ayudarlo impulsada por el influencer Alain Paparazzi, el joven imploró apoyo para acelerar su visa humanitaria a fin de asegurar su llegada a Estados Unidos, donde un hospital habría aceptado su caso.

"Pido ayuda para yo poder ya salir rápido de aquí. Ya están todos los papeles entregados, el pasaporte ya está entregado, me hace falta su ayuda", dijo Yordy, como se le conoce en redes sociales.

El joven mostró que está "soltando cosas por el cuello, con fiebre, con anemia, con presión baja, ya no aguanto más", dijo entre lágrimas.

"Aquí vas al médico y no hacen ni pinga, no hay medicamentos ni pinga, te dejan morir aquí. Yo no quiero morirme", afirmó con profunda tristeza.

Alain dijo que los abogados ya tienen la documentación en la mano y solicitó el apoyo de los políticos cubanoamericanos para agilizar el proceso.

Yordy lleva dos años viviendo encamado y en condiciones infrahumanas por un error médico en una operación a la que se sometió en Cuba tras sufrir un accidente.

El mal procedimiento lo dejó postrado, con una sonda gástrica y una delgadez extrema, y a la imposibilidad de un tratamiento que le restituya la salud se suma la escasez de alimentos y la pobreza que existe en su casa.

"Estoy pidiéndole ayuda al mundo. Por favor, no me dejen morir aquí, un niño de 19 años, no me dejen en esta cárcel", suplicó en un video reciente.

El enfermo denunció que la situación económica familiar es tan precaria que incluso ha llegado a comer frijoles podridos o arroz con pastillitas de pollo.