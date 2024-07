Cubano responde con humor a críticas hacia Miami: "La renta más cara porque tenemos dinero para pagarla"

En medio del caliente debate que hay en las redes sociales sobre las ventajas y desventajas de vivir en Miami, en otras zonas de Florida, o directamente en otros estados de Estados Unidos, un cubano abordó esta controversia desde el humor y la comedia.

El cubano Deivis Nuñez (@deivis_nunez), conocido en la comunidad cubana de TikTok por sus vídeos cargados de humor, parodió una conversación con otro cubano tratando esta controversia y defendiendo la Ciudad del Sol.

En el video, Deivis conversa con otro cubano que llega de visita a Miami y que, nada más llegar, tiene críticas para la ciudad.

"Yo no soy de aquí. Estoy de visita, yo vivo ahí arriba. No me gusta esta ciudad, entrando aquí un tráfico malísimo. Eso ya me disgustó. No quiero saber más de Miami", comienza diciendo el cubano visitante. "Empezaste mal. El tráfico está igual en todos lados. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente y viene mucha gente. Todo el mundo quiere estar aquí", dice Deivis, quien durante el video defiende la ciudad de Miami.

"Ustedes no sé qué problema tienen con los que vivimos en Miami. No sé si es dolor... La real te la voy a decir: Miami es la mejor que hay en Florida", afirma Deivis.

A continuación, el cubano visitante comienza a enumerar algunos problemas de vivir en Miami, como el precio de la renta o los sueldos bajos.

"La renta es más cara porque tenemos dinero para pagarla", dice Deivis. "¿Qué dolor tienen ustedes con los que vivimos en Miami? Esta es la mejor ciudad", agrega ofendido el de Miami.

"No sé cómo alguien puede vivir en Miami solo por decir que vives en Miami. Allá todo el mundo tiene casa propia", concluye el otro cubano.