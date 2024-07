Andy Vázquez sobre derrota de Julio César La Cruz: "Qué fuerte te metió uno de Patria y Vida"

El humorista Andy Vázquez salió al paso a las críticas de ciberclarias que le reprochan alegrarse de la inesperada derrota del boxeador Julio César La Cruz frente a otro cubano en las Olimpiadas de París.

Andy compartió en su muro de Facebook una foto del combate de este domingo de "La Sombra" contra el cubano-azerí Loren Berto Alfonso, tomada en un momento en que este le propinaba un fuerte derechazo al doble campeón olímpico.

"¡Grita ahora!", escribió Andy, en alusión a lo que hizo La Cruz en los Juegos de Tokio 2020, cuando tras derrotar en cuartos de final a su compatriota Enmanuel Reyes Pla, nacionalizado español, gritó: "¡Patria y Vida, no! ¡Patria o Muerte, venceremos!"

"Qué fuerte te metió uno de Patria y Vida. ¿Qué dicen mis clarias?", se burló el humorista.

Captura de Facebook / Facundo Vivir del cuento

Según aclaró en una directa en su perfil de Facebook, a muchos defensores de la dictadura no les gustó que él se haya burlado de "la entrada de bofetones" que le dio a La Cruz otro cubano nacionalizado en el extranjero, "un traidor", ironizó.

"Mira los palos (brazos) que tiene el otro cubano; eso es jama, eso es carne de res, eso no es picadillo ni el plátano burro que le dan a esa gente en el Cerro Pelado", comentó.

El creador de Facundo Correcto recordó cómo han terminado sus vidas muchos exdeportistas cubanos que le dieron gloria al país, y mostró el caso del exvoleibolista Abel Sarmientos, quien murió este mes en La Habana con 61 años, sumido en la pobreza y el olvido.

"Me dicen a mí que no me burle, porque nosotros somos los que nos burlamos. Sí nos alegramos de que [La Cruz] pierda por otro cubano libre. ¿Que no mezcle más la política con el deporte? Díselo al singao", concluyó.