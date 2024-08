Muere un policía de la motorizada en accidente de tránsito en Holguín

Un agente de la policía motorizada -conocidos popularmente como "caballitos"- murió en la tarde de este viernes en un accidente de tránsito en el municipio Sagua de Tánamo, en Holguín.

Una publicación en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones indicó que el siniestro involucró al oficial fallecido y a un camión y que ocurrió en la conocida como “Curva del Carpintero”, en la carretera Levisa - Sagua.

Un par de fotos compartidas permitieron ver la motocicleta siniestrada y un camión de color rojo.

Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Otra publicación en el grupo de Facebook Noticias de Sagua de Tánamo identificó a la víctima mortal como Orlando Moreno Almaguer, quien era conocido como “La Picúa”.

“El día de ayer viernes 9 de agosto fue triste para nosotros. Perdimos a un hermano, amigo, padre y compañero incondicional, Orlando Moreno Almaguer. Siempre nos dio ejemplo con su actitud y personalidad a seguirlo”, escribió en otra publicación Yaniuris Borges, texto que fue replicado en un grupo de Facebook local.

Captura de Facebook/Últimas Noticias de Sagua de Tánamo

Aunque no hay detalles sobre las causas y circunstancias del fatal accidente, en el apartado comentarios de la publicación un internauta apuntó que el siniestro se desencadenó por la “persecución de un Toyotero que se le dio la fuga”.

Orlando Moreno Almaguer residía en Levisa y al parecer era el jefe de los caballitos de Mayarí hasta Moa, según apuntó otra comentarista.

Varios internautas reaccionaron a comentaristas que se mostraron reacios a lamentar la muerte de un policía.

“Cuánto dolor. Yo conocí a Orlando, fue suboficial en las FAR y de ahí pasó para la 'motorizada'. Creo que, aunque a muchos no les agrade el trabajo de los agentes del tránsito, no es motivo para, de alguna forma , alegrarse de la muerte de alguno de ellos. Ellos también son seres humanos, que tienen familia, hijos, padres, hermanos, esposa, etc", escribió un internauta.

"Si usted quiere andar bien con los agentes del tránsito, pues solo haga y cumpla con lo que le toca y ya verá cómo no tiene ningún problema con ellos. Mis más sinceras y sentidas condolencias para toda su familia y amigos. Descansa en paz, amigo mío”, añadió.

“Orlando podría ser un agente quizás muy exigente, pero eso no le quita ser un ser humano, que es imperfecto como todos, pero que lejos de eso, era un padre de familia, los cuales hoy están llorando su 'estúpida partida de este mundo cruel e injusto”, indicó otro.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el siniestro, que engrosa la lista de fallecidos en un verano que está siendo negro en las carreteras cubanas.

A finales de julio otros dos agentes de la motorizada fallecieron en un accidente, en ese caso en la provincia de Camagüey.