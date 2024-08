Doctora cubana denuncia al MINSAP por negligencia en tratamiento de su esposo

Yarianna Arce Salomón, médica especialista en Medicina General Integral y Cirugía General, denunció en las redes sociales el colapso del sistema de salud en Cuba y la alarmante falta de insumos médicos esenciales para tratar a los pacientes renales.

En Facebook, Arce expuso la dura realidad que enfrenta su esposo, un hombre de 38 años que padece insuficiencia renal y depende de la diálisis peritoneal para sobrevivir, un tratamiento que, a pesar de ser considerado prioritario, se ha vuelto insostenible debido a la escasez de recursos.

Captura de Facebook / Yarianna Arce

Aunque la galena cubana agradeció el esfuerzo del equipo médico del Instituto Nacional de Nefrología, y su líder, la doctora Yanet, señaló que esto es en vano si el Ministerio de Salud Pública no asegura los insumos necesarios para mantener el tratamiento.

“Ahora, además de estar enfermo, en fase terminal, también hay que sufrir que no haya el ínfimo recurso para mantener el tratamiento de forma estable”, lamentó.

Según la denunciante, la situación ha llegado a un punto crítico: no hay bolsas de diálisis peritoneal para entregar a los pacientes.

La alternativa que se les ofrece es desesperante: someterse a hemodiálisis, un tratamiento igualmente afectado por la falta de recursos, o enfrentar la muerte. “¿Por qué tenemos que sufrir tanto por seguir aquí en Cuba? ¿Por qué nos desamparan de esta manera con un recurso tan simple como este?”, se preguntó con indignación.

Arce denunció que desde hace más de cuatro años no se realizan trasplantes renales en el país debido a la misma escasez de recursos.

Una nación donde se presume de una “medicina de avanzada” y un alto nivel científico, resulta inconcebible que no se pueda garantizar un recurso tan básico como la dextrosa para un grupo reducido de pacientes que depende de ella para vivir.

“Son alrededor de 80 pacientes bajo este tratamiento en un país completo, y no se puede garantizar el recurso ni siquiera para ellos”, señaló.

La médica criticó duramente la ineficacia del sistema de salud cubano, señalando que parece más enfocado en discursos políticos y promesas vacías que en resolver los problemas reales que afectan la vida de los ciudadanos.

“Seguimos perdiendo tiempo en reuniones, diluidos en política, hablando de lo mucho que quieren hacer, pero no hacen nada, y nuestros seres queridos siguen sufriendo, y seguimos perdiéndolos, por la falta de gestión y por la ineptitud de personas a las que no les duele la situación”, denunció con enojo.

Arce expresó su profunda decepción con el sector al que ha dedicado su vida: “Me avergüenzo de pertenecer a este gremio médico, me arrepiento de haber estudiado tanto para nada, me siento traicionada por el mismo sector al que pertenezco y del que quizás era mejor ni haber formado parte”, concluyó, reflejando el sentir de muchos profesionales de la salud que enfrentan diariamente la dura realidad de un sistema en colapso.

Finalmente, dijo que su esposo “sigue esperando su trasplante que nunca llega, no sé cómo llegamos a este punto, pero sí sé que no me puedo quedar callada ante tanta insensibilidad e injusticia”.

En medio de este contexto de extrema escasez en las instituciones sanitarias, y mientras que el régimen en La Habana continúa enviando especialistas a cumplir misiones en otras naciones, los cubanos continúan exponiendo en las redes sociales los casos de negligencia médica,

Evidencia de esta situación fue el reciente fallecimiento del doctor cubano Roberto Edelso Ramírez, en la provincia de Cienfuegos, a consecuencia de la falta de insumos médicos para pacientes en cuidados coronarios.

Captura de Facebook / Edgar Ramírez Turiño

El hijo del galeno, Edgar Ramírez Turiño, denunció en Facebook que la falta de insumos y equipos médicos esenciales, así como la aparente falta de respuesta por parte del personal, provocaron el fatal desenlace en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima y pidió una respuesta de las autoridades.

A inicios de agosto, una joven madre cubana residente en Holguín denunció que su hijo, de apenas 20 días de nacido, murió a consecuencia de negligencia médica en un hospital de esa provincia.

Arlety González, del Reparto Negrito en el municipio holguinero de Antilla, contó al medio independiente CubaNet que todo comenzó el pasado 24 de enero, cuando su bebé enfermó y tras un desenlace fatal, le dijeron que se “hiciera la idea de que él no existía. Que él nunca había existido”.