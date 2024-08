Seidy La Niña cumple el sueño de una fan al cantar en su fiesta de los 15

Seidy La Niña hizo realidad el sueño de una de sus fans al sorprenderla con una actuación especial en su fiesta de quince años. Un precioso momento del que nos ha hecho cómplice la cantante cubana en sus redes sociales, donde compartió el video en el que aparece en la celebración cantando su tema "Tatuaje".

"Seguimos cumpliendo sueños. Felicidades princesa", escribió Seidy al publicar la escena que protagonizó con su fan, que aparece vestida de rojo.

La emoción fue palpable tanto para la quinceañera como para los invitados, quienes disfrutaron de un momento inolvidable.

Ante estas imágenes, Seidy ha recibido cientos de comentarios, muchos de ellos elogios hacia el look que escogió la artista para esta ocasión y otros tantos por el bello gesto de cumplir el sueño de esta fan. Un momento mágico que en el que no solo su ídolo cantó para ella, sino que también hizo de su fiesta un evento único e inolvidable.

"Amé tu outfit, te veáis divina", "Se me pararon los pelos. Qué linda", Seidy te vez espectacular", "Hermosa las dos, eres una gran cantante y muy humilde. Bendiciones. Me encantó tu ropa, Seidy", "Esto es lo más bello que he visto hoy", "Seidy usted tiene un aura que me encanta, Dios te bendiga", "¡Bella Seidy y la quinceañera también! No se olvidan esos momentos! Felicidades" o "Que bello detalle, eres la mejor. Sigue pa lanteeee", son algunos de los comentarios que le dejaron.