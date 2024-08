Joven cubano Isauri Aguilar Leyva, asesinado en Holguín en una bronca que él no empezó

Isauri Aguilar Leyva era único hijo y lo mataron a sus 20 años en una pelea en Holguín que él no empezó. "Fue a defender a un compañero. No llevaba armas ni nada. Era un niño tranquilo y muy noble", cuenta una persona del entorno del fallecido. Dos meses después de lo ocurrido aún no hay fecha para el juicio. El asesino fue identificado y está en prisión, pero no se ha hecho justicia.

Aguilar Leyva vivía en el holguinero Reparto Harlem, más conocido como El Guarro, y apenas salía de su casa. Quienes lo conocieron lo describen como una persona tranquila, que pasaba el día jugando con su celular.

El 5 de junio, la madre de Isauri Aguilar Leyva se fue a trabajar, como de costumbre, a un restaurante de Holguín, donde es dependienta. A las nueve de la noche recibió una llamada, avisándole de que fuera urgente para el hospital porque su hijo había tenido un problema. Cuando llegó, lo encontró muerto. Ella no sabía qué había pasado.

Al día siguiente la familia se enteró de que sobre las 17.44 horas del 5 de junio, la abuela de Isauri Aguilar escuchó a su nieto hablando por teléfono. La mujer le preguntó qué estaba pasando, pero el joven se negó decirle nada. Le contestó que "era privado". Poco después, a las 18.00 horas, como es habitual, se fue la luz. La abuela, que jamás se baña temprano, ese día lo hizo antes del apagón.

Siempre que se iba la luz, Isauri Aguilar Leyva se sentaba con una amiguita en un parque que hay frente a su casa. Ahí se encontraba con un muchacho del barrio, que también solía ir a esa zona a diario. No eran amigos, pero se conocían. Fue éste quien lo llamó por el móvil, cuando el fallecido no quiso contarle a su abuela qué pasaba. En esa llamada le pidió que lo defendiera de otro joven, "del Viña". Aguilar Leyva, más prudente, le dijo que lo dejara. Su "amigo" buscó a otro y un arma. Fue entonces cuando empezó la pelea en el parquecito.

Al ver a Aguilar Leyva le dijeron que si no se sumaba a la bronca "era un cobarde". Presionado, se unió. Da fe de ello un vecino que lo vio y que intentó impedir que el joven se sumara a la pelea. Le dijo: "Ven acá, no te metas en problemas que no son tuyos". Aguilar Leyva le contestó que no se iba a meter, que sólo iba a llegar a la esquina, pero lo cierto es que junto al resto, llegaron hasta el barrio del agresor y allí le salieron varios muchachos con palos, cabillas y armas blancas.

Isauri Aguilar y otro joven se echaron a correr al ver a tanta gente detrás de ellos. En ese momento pasó una patrulla que llegó a disolver la pelea, aunque fuentes cercanas a la Policía política aseguran que fueron al barrio por otro motivo. Al ver a los agentes, el muchacho que resultó fallecido y el que lo acompañaba echaron a correr y terminaron atrapados en un callejón sin salida. Tenían miedo y se metieron en el interior de una casa. El dueño, al ver a dos extraños dentro de su vivienda, los obligó a salir, pero se dio cuenta de que los estaban persiguiendo e intentó conversar con el asesino, que tiene solo 19 años, e iba acompañado de dos más.

Isauri Aguilar Leyva le imploró a su asesino que lo dejara irse. "Dos veces se levantó el 'pulóver' para demostrar que no iba armado. El asesino hizo como que se iba y en ese momento, Isauri, sin salir del portal de la casa donde estaba protegido, se asomó a ver si de verdad se había ido, pero en ese momento, el asesino le clavó el cuchillo en el pecho. Lo hizo presionado por otro que le reprochó que cómo se iba a ir sin pincharlo.

Isauri Aguilar Leyva llegó ya cadáver al hospital. Su madre y su abuela están devastadas. La investigación sigue su curso, pero no hay fecha para la celebración del juicio. El joven noble y tranquilo que pasaba los días jugando con su celular está muerto. El asesino, con 19 años, está en la cárcel. De él se sabe que se llama José Ramón Ramírez Martínez, que tenía "una pésima conducta" y que se espera que caiga sobre él todo el peso de la ley. Sin embargo, este juicio no se ha celebrado con la celeridad con que se enjuician delitos políticos en Cuba.

Nada devolverá a Isauri Aguilar Leyva a sus familiares, pero su entorno está convencido de que la violencia que hay en Cuba "tiene que parar". Juicios ejemplarizantes pueden ayudar a ello para evitar que ocurra como con el joven de Camagüey, Usielito Quesada Florat, que falleció de una puñalada por la espalda esta semana. Lo mató un joven que estaba de pase de la prisión, por haber asesinado a otra persona.

También esta semana, las autoridades cubanas están investigando la muerte de un joven de 20 años en Baracoa, que fue encontrado muerto mientras hacía guardia en una prisión de Guantánamo, donde pasaba el Servicio Militar. La familia duda que sea cierto que se ahorcó con un cinto, teniendo una AKM en las manos y pudiéndose pegar un tiro.

El viernes pasado, en Sancti Spiritus, un joven identificado como Hansel fue asesinado, aunque aún no han trascendido detalles del crimen que tiene lugar en medio de una escalada de la violencia en Cuba. Sólo en julio, el Observatorio Cubano de Conflictos ha contabilizado extraoficialmente 18 muertes violentas en el país.

Más asesinatos, agresiones y robos

El think tank Cuba Siglo XXI ha identificado 2023 como el año en que el régimen reconoció la criminalidad como un problema en la Isla, siendo los meses de julio y junio los más violentos. "De los 649 crímenes reportados, 265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes y 124 personas sufrieron asaltos", señala el informe al que ha tenido acceso CiberCuba.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), entre enero y junio de 2024 se registraron un total de 432 delitos, lo que representa un promedio diario de 2.37 crímenes, marcando un aumento del 152% en comparación con el mismo período de 2023. (1.82 crímenes diarios en 2023). El análisis muestra un "preocupante aumento" en delitos violentos en el primer semestre de este año, destacando un crecimiento del 111% en los asesinatos, un 290% en agresiones y un 208% en robos en el primer semestre de 2024.

El OCAC atribuye este incremento de la criminalidad a la descapitalización y desprofesionalización de la Policía; a cambios en los valores sociales y culturales, y a "una creciente percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial cubano". Ante esta situación "hace un llamado urgente a las autoridades cubanas para abordar de forma transparente esta preocupante situación".