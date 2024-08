¡Para reír! Cubano viviendo en su carro en Miami: "Estoy ahorrando el doble"

Con su ya característico humor, el creador de contenido cubano Deivis Nuñez ha vuelto a capturar la atención de sus seguidores en TikTok con un video donde se muestra "viviendo en su carro en Miami".

En un tono desenfadado y divertido, Deivis relató cómo ha convertido su vehículo en su hogar temporal mientras trabaja en la construcción. La interacción con un amigo que lo 'visita' termina con una petición inesperada de usar el baño del amigo

@deivis_nunez también relató su ingeniosa estrategia para alimentarse sin cocinar: Ha hecho un trato con un vecino, quien cocina para ambos a cambio de 20 dólares al mes.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, muchas en el mismo tono humorístico del tiktoker: "Buena estrategia, fíjate que la voz se siente desestresado"; "20 pesos"; "Asere, te pasaste jaaa"; "Lo inteligente que es"; "En cualquier lugar donde exista paz y tranquilidad, ahí es. Bendiciones"; "Tato mínimo 100 al mes"; "La gente se mete donde no los llaman ni pregunta"; "Eso está mejor que una casa"; "El mío está ready"; "El final"; "Asere el socio no te deja descansar y eso que le dijiste que trabajas en la construcción"; "Tremendo"; "La tiraste buena, sigue así, saludos", le dijeron.

No es la primera vez que Deivis Nuñez saca las risas en la red con alguna sátira sobre algún tema viral o de interés social. En ocasiones anteriores, ha bromeado sobre la compra de su primera casa en Miami (una tienda de campaña) o los altos precios de la renta.