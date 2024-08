"Parole in place" la opción para inmigrantes en EE.UU. que buscan un ajuste de estatus

El programa Parole in Place (PIP), anunciado por la Administración Biden el 17 de junio de 2024, busca otorgar estatus legal temporal a unos 500,000 inmigrantes y a 50,000 menores de edad.

Existen un grupo de requisitos a cumplir por los beneficiarios. En primer lugar tener una relación matrimonial con un ciudadano estadounidense con fecha anterior al 17 de junio de 2024. Deben llevar 10 años de residencia continua en Estados Unidos y calificar para un ajuste de estatus.

Hay personas que en algún momento enfrentaron procesos de deportaciones, o tienen ciertos antecedentes penales y no clasifican para un ajuste de estatus, por eso este es uno de los indicadores más importantes a tener en cuenta.

Los hijos menores de edad del solicitante del Parole in Place, pueden ser beneficiados con este programa. Sin embargo, para este rango de edades la cantidad de capacidades disponibles es menor, aproximadamente 50 mil.

Los abogados recomiendan que los interesados en el Parole in Place vayan preparando sus expedientes, que reúnan las certificaciones de matrimonio, de nacimiento de los hijos, los pasaportes, datos de información ciudadana, de empleo y papeles que demuestren su permanencia en Estados Unidos por diez años.

En este tema son válidos los títulos de estudio, los comprobantes de pagos de impuestos, de la renta, de hipotecas, etc.

Las solicitudes para ingresar a este programa no se pueden iniciar hasta el 19 de agosto de 2024. A pesar de que la fecha está muy cerca, el gobierno no ha dado las instrucciones detalladas sobre cómo se va a desarrollar el Parole in Place.

Aún no se conocen los precios de las tasas de los trámites, por lo que muchos abogados se niegan a recibir casos en este momento.

La semana pasada las autoridades detectaron estafas dirigidas a potenciales beneficiarios. Los estafadores se comunican con los interesados prometiendo acelerar los trámites a cambio de un pago, lo cual es falso.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a los posibles beneficiarios que si alguien les promete que puede hacer una solicitud ahora o ponerlo en una lista especial, debe saber que está tratando con un estafador. No hay manera de acelerar el proceso.

Es crucial que los interesados solo busquen información en fuentes oficiales, como el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para evitar caer en fraudes.

Este programa representa una esperanza significativa para muchas familias con estatus migratorio mixto, pero es esencial estar informado y prevenir posibles engaños.