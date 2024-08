Indignación entre madres cubanas por falta de leche en bodegas de La Habana

Madres cubanas denunciaron indignadas que la leche de los niños no ha sido distribuida en las bodegas de La Habana a pesar de que ya se está terminando el mes.

"Hoy es 22 de agosto y en mi bodega en el Cerro en todo este mes solo han llegado 700 gramos de leche por niños mayores de tres años", dijo una mujer en el grupo de Facebook "Madres cubanas por un mundo mejor".

"Esa situación es en todos los municipios del país, ¿adónde vamos a parar?", afirmó otra.

Publicación en Facebook

Una madre cubana agregó que en su bodega faltó la distribución de la leche correspondiente a las semanas del 11 y 21 de agosto; y una residente en la Lisa confirmó que a ella tampoco le han vendido el producto de esas semanas.

"Lo mismo para todos... es una falta de respeto total... eso es hasta que todas las madres nos calentemos y vayamos para la Plaza... Porque ellos están probando fuerza para quitarle la leche por completo a nuestros hijos... y en todas las Mipymes las tienen en 2500... hasta cuándo... hasta cuándo vamos a seguir aguantando, por Dios", comentó una mujer.

"Yo estoy arruinada es una falta de respeto", "A mí me deben la del día 11 del mes de julio en Guanabacoa... también me dieron el mismo gramaje de leche... es una burla lo que tienen con los niños, falta de todo... y en la MLC de aquí del Chivás rebajaron la leche que se vence en unos días como 50 centavos nada más, echándose a perder ahí del calor..."; "En todas las bodegas es lo mismo, yo vivo en Lawton y no ha venido más nada", fueron otros comentarios en la red social.

Una madre desesperada afirmó que la situación "es para llorar". "Y solo Dios sabe dónde esta el dinero de la leche de nuestros niños, ya que supuestamente las tiendas de MLC eran para recaudar dólares para comprarle leche a los niños en el exterior. Bueno eso dijo Marrero", subrayó.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Cuba produce en la actualidad menos cantidad de leche fresca que durante el "periodo especial" de los años 90.

En febrero el Gobierno cubano solicitó ayuda oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para poder hacer frente a los problemas para distribuir la leche los menores de siete años en el país.